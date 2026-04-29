Javier Milei llevó a todo el Gabinete al Congreso para apoyar a Manuel Adorni

El presidente desembarcó con sus ministros en Diputados para respaldar al jefe de Gabinete, que expone en medio de tensión política y cuestionamientos.

Javier Milei llegó al Congreso con todo su Gabinete para respaldar a Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei, llegó al Congreso junto a todo su Gabinete para respaldar a Manuel Adorni durante la presentación de su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en una sesión atravesada por tensión política y cuestionamientos sobre su patrimonio.

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La llegada del mandatario se dio pasadas las 10:00, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el Congreso vallado. Milei ingresó acompañado por figuras clave de su gobierno , en una señal explícita de apoyo a Adorni, quien enfrenta un escenario complejo frente a la oposición.

Entre los presentes estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El oficialismo mostró una fuerte señal de apoyo en medio de la tensión con la oposición.

También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; el ministro de Salud, Mario Lugones ; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy ; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem.

Manuel Adorni enfrenta un escenario adverso en Diputados

Con el recinto completo y un palco colmado de dirigentes oficialistas, Adorni comenzó su exposición a las 10:30, en el marco de la sesión informativa que podría extenderse durante varias horas debido a las preguntas de los diputados.

Aunque se trata de una instancia institucional, la presentación quedó atravesada por la investigación judicial en curso por su presunto crecimiento patrimonial, lo que elevó la expectativa política en torno al encuentro.

ADORNI EN DIPUTADOS FUCHILA 2 Adorni expone su informe de gestión ante Diputados en un clima de alta expectativa. Mariano Fuchila

El funcionario había anticipado en su última aparición pública, el 25 de marzo, que solo respondería “ante un juez” y desestimó las críticas al calificarlas como planteos de “apenas periodistas”.

Manuel Adorni en Diputados: cuáles son los principales temas de los que hablará el jefe de Gabinete

El funcionario deberá responder más de 2.000 preguntas, en una exposición que abordará múltiples áreas de gobierno. En detalle, esta es la distribución de temas:

20% Economía: deuda, FMI, reservas y programa macroeconómico; producción, industria, pymes, comercio y consumo; energía, gas, subsidios y tarifas.

deuda, FMI, reservas y programa macroeconómico; producción, industria, pymes, comercio y consumo; energía, gas, subsidios y tarifas. 15% Salud: medicamentos, hospitales y prestaciones.

medicamentos, hospitales y prestaciones. 13% Seguridad: narcotráfico, fuerzas federales y delitos.

narcotráfico, fuerzas federales y delitos. 12% Políticas sociales: alimentos y asistencia.

alimentos y asistencia. 12% Justicia: Corte, jueces y Poder Judicial.

Corte, jueces y Poder Judicial. 9% Seguridad social: ANSES, jubilaciones y pensiones.

ANSES, jubilaciones y pensiones. 8% Defensa: reequipamiento, FFAA e IOSFA.

reequipamiento, FFAA e IOSFA. 6% Educación: sistema educativo y universidades.

sistema educativo y universidades. 5% Temas personales y judiciales: LIBRA, viajes privados y denuncias al jefe de Gabinete.

La sesión se desarrolla en un clima de alta tensión política, con el oficialismo mostrando respaldo total y la oposición enfocada en cuestionar la gestión y la situación patrimonial del funcionario.