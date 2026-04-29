Creó a BTS, generó miles de millones y hoy se enfrenta a una fuerte denuncia de fraude: la historia de Bang Si-hyuk

La mente maestra que llevó adelante a uno de los grupos más importantes de la industria musical coreana atraviesa un delicado momento judicial.

El crecimiento del k-pop a nivel global tuvo detrás a empresarios que transformaron un mercado local en una industria de miles de millones de dólares . En ese proceso, Bang Si-hyuk pasó de ser compositor a convertirse en uno de los nombres más influyentes de la música en Corea del Sur.

Su figura quedó directamente asociada a BTS , el grupo que rompió barreras en el ámbito internacional y elevó el valor de su compañía a cifras exorbitantes. Sin embargo, mientras consolidaba ese crecimiento, también quedó bajo investigación por operaciones financieras que hoy lo sumergen en el centro de una fuerte polémica.

Bang Si-hyuk nació el 9 de agosto de 1972 en Seúl y desde joven tuvo contacto con la música, lo que despertó su interés por ese camino, aunque su familia esperaba que eligiera una profesión más estable. A pesar de eso, avanzó con su formación en la Universidad Nacional de Seúl , donde empezó a trabajar como compositor y a vincularse con la industria.

Su ingreso profesional se dio a mediados de los años 90, cuando conoció a Park Jin-young y comenzó a escribir canciones junto a él. Esa relación lo llevó a sumarse a JYP Entertainment , donde trabajó como productor y compositor, lo que le permitió participar en proyectos importantes y entender el funcionamiento interno del negocio.

Durante esa etapa participó en el álbum debut del grupo God, que se convirtió en una de las bandas más populares de Corea del Sur. En ese contexto, empezó a ganar reconocimiento dentro de la industria y adoptó el apodo “Hitman”, asociado a su capacidad para producir canciones exitosas.

En 2005 decidió fundar su propia empresa, Big Hit Entertainment, desde donde continuó produciendo música para distintos artistas y ahora es una de las rivales más fuerte de JYP Entertainment, su anterior empleo. Trabajó con Wonder Girls, 2AM, Teen Top y Lee Seung-gi, acumulando experiencia tanto en lo creativo como en el manejo de una compañía dentro de una industria competitiva.

BTS Manager Reuters Su compañía domina el mercado del k-pop en Corea del Sur. Reuters

La explosión de su carrera y la creación de BTS

El punto que cambió su carrera llegó en 2013, cuando impulsó el debut de BTS y comenzó a trabajar con el grupo desde sus primeras etapas. No solo participó en la producción musical, sino que también definió el rumbo del proyecto, combinando desarrollo artístico con una estrategia pensada para expandirse fuera de Corea del Sur.

Bang estuvo involucrado en más de 20 álbumes del grupo, incluyendo títulos como “Wings”, “Love Yourself” y “Map of the Soul”, donde también participó como compositor. Esos trabajos acompañaron el crecimiento del grupo, que pasó de un debut local a convertirse en un fenómeno global con presencia constante en los principales rankings.

El impacto se reflejó en cifras concretas: BTS superó los 20 millones de discos vendidos y logró hitos como el número uno en el Billboard 200 en 2018. Luego, en 2020, alcanzó el primer puesto tanto en el Billboard Global 200 como en el Hot 100 con “Dynamite”, y repitió ese logro con canciones como “Butter” y “Permission to Dance”.

Ese crecimiento impulsó directamente el valor de la empresa. En 2020, con la salida a bolsa de Big Hit, la fortuna de Bang pasó de unos 770 millones a cerca de 2.8 mil millones de dólares en un año, un salto que lo posicionó entre las personas más ricas de sus tierras.

A partir de ese momento, la compañía cambió su nombre a HYBE y expandió su estructura mediante la compra de otras empresas como Pledis Entertainment y Source Music. También desarrolló Weverse, una plataforma que permite a los artistas publicar contenido y comunicarse directamente con sus seguidores, ampliando el negocio más allá de la música.

Embed - BTS () 'Dynamite' Official MV

Sus problemas judiciales

La investigación que enfrenta Bang Si-hyuk se centra en operaciones realizadas en 2019, antes de que HYBE saliera a bolsa en octubre de 2020. Según las autoridades, el empresario habría comunicado a ciertos inversores que no existían planes inmediatos de cotizar en el mercado, mientras avanzaba en paralelo con la preparación de esa operación.

Esa diferencia entre lo que se informaba y lo que realmente ocurría es el eje del caso, ya que pudo haber influido en decisiones de venta de acciones. De acuerdo con la investigación, algunos inversores habrían vendido sus participaciones sin conocer el plan completo, lo que permitió concretar acuerdos con fondos de capital privado en condiciones favorables para el entorno del empresario.

Las cifras que analizan las autoridades van de 129 a 175 millones de dólares en posibles beneficios obtenidos a partir de esas operaciones. Ese monto ubica el caso dentro de niveles que la legislación surcoreana considera graves, con sanciones que pueden ir desde varios años de prisión hasta penas más severas si se comprueba la obtención de ganancias ilícitas.

El avance del caso incluyó allanamientos en la sede de HYBE y en la Bolsa de Corea, además del congelamiento de algunos activos y la prohibición de salida del país para Bang mientras continúa la investigación. Estas medidas buscan asegurar el desarrollo del proceso y evitar posibles interferencias.

La policía solicitó una orden de arresto, pero la fiscalía la rechazó por falta de pruebas suficientes en esta etapa. De todos modos, el expediente sigue abierto y se ordenó continuar con la recolección de evidencia, por lo que no se descarta que haya nuevas decisiones en el futuro.

Bang Si-hyuk negó las acusaciones y sostuvo que la salida a bolsa se realizó respetando las normas. Desde HYBE también afirmaron que las operaciones fueron revisadas por asesores legales y que no se detectaron irregularidades en el proceso.

El patrimonio actual de Bang Si-hyuk

El patrimonio de Bang Si-hyuk se estima en alrededor de 3 mil millones de dólares y se ubica entre las personas más ricas de Corea del Sur, además de posicionarse como el único multimillonario dentro de la industria del entretenimiento del país.

La mayor parte de su riqueza está vinculada a su participación en HYBE, cuyo valor creció impulsado por el éxito global de BTS y por la expansión del negocio hacia otras áreas. La compañía también avanzó en la adquisición de sellos y en el desarrollo de plataformas digitales, lo que amplió sus fuentes de ingresos.

En 2021, Bang ocupó el puesto 16 entre las 50 personas más ricas de Corea del Sur, reflejando el impacto económico que tuvo el crecimiento del k-pop en el mercado internacional. Aunque dejó su cargo como director ejecutivo, se mantiene como presidente del consejo de administración, lo que le permite seguir ligado a las decisiones estratégicas.