Javier Milei en el Congreso: aplausos, cruces con la prensa y el apoyo incondicional a Manuel Adorni

El Presidente estuvo presente junto a su hermana Karina y otros funcionarios del Gobierno. La banca al jefe de Gabinete y gritos contra la prensa.

Javier Milei estuvo presente en el Congreso durante la exposición de Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei estuvo presente en el Congreso para respaldar a Manuel Adorni y protagonizó una jornada atravesada por aplausos del oficialismo, cruces con la prensa y un clima de fuerte tensión política , en el marco de la exposición del informe de gestión en la Cámara de Diputados.

La llegada del mandatario se produjo pasadas las 10:00, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el Congreso vallado . Acompañado por gran parte de su Gabinete, Milei dejó en claro desde el inicio el tono de la jornada: antes de ingresar al recinto, lanzó contra los periodistas presentes la frase “Los corruptos son ustedes”, que rápidamente se convirtió en uno de los ejes del día.

Milei llegó al Congreso junto a todo su Gabinete para respaldar a Manuel Adorni durante la presentación de su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en una sesión atravesada por tensión política y cuestionamientos sobre su patrimonio.

La llegada del mandatario se dio pasadas las 10:00, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el Congreso vallado. Milei ingresó acompañado por figuras clave de su gobierno, en una señal explícita de apoyo a Adorni, quien enfrenta un escenario complejo frente a la oposición.

VIDEO MILEI GABINETE ADORNI El Presidente ingresó al Congreso acompañado por todo su Gabinete en señal de respaldo político.

Entre los presentes estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem.

Esteban Paulón llevó pochoclos al Congreso

La antesala de la sesión en Diputados tuvo un giro inesperado cuando el diputado Esteban Paulón irrumpió en el recinto con una máquina de hacer pochoclos y un delantal, en una escena cargada de ironía que descomprimió momentáneamente el clima de tensión política.

WhatsApp Image 2026-04-29 at 11.29.11 AM Esteban Paulón irrumpió en el recinto con pochoclos en la previa de la sesión en Diputados.

La intervención fue una respuesta directa a una frase previa de Martín Menem, quien había anticipado que el debate sería “picante” y había sugerido “comprar pochoclos”. Lejos de ignorarlo, Paulón decidió llevar la metáfora al extremo: ingresó con la máquina en funcionamiento, posó con otros legisladores -principalmente de la oposición- y repartió bolsas entre las bancas.

El momento más llamativo llegó cuando se acercó al estrado de la presidencia y le ofreció pochoclos al propio Menem, en un gesto que mezcló humor y crítica política. La escena, fue capturada por celulares y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde la “sesión con pochoclos” se convirtió en uno de los símbolos de la jornada.

El apoyo a Karina Milei en medio del informe de Adorni

“Quiero tomarme el tiempo para agradecer a los argentinos que nos expresaron su apoyo en las urnas el año pasado, la mayoría eligió no volver al pasado”, expresó Manuel Adorni durante su intervención.

Tras esas palabras, el bloque oficialista se puso de pie y dirigió sus aplausos hacia Karina Milei, una de las figuras clave en el armado territorial de la campaña. “Olé, olé, olé, olé, Kari, Kari”, entonaron los legisladores, mientras la funcionaria se levantaba de su asiento para saludar el gesto.

KARINA MILEI Y MANUEL ADORNI Karina Milei estuvo presente en el Congreso y respaldó la presencia del Presidente durante la sesión.

El palco oficialista y el seguimiento del informe

Ya dentro del recinto, Milei se ubicó en el palco junto a sus ministros, desde donde siguió la intervención del jefe de Gabinete. El oficialismo acompañó con aplausos y gestos de apoyo, en contraste con los cuestionamientos y las interrupciones que llegaban desde la oposición.

La escena mostró a un Presidente activo, que reaccionó ante distintos momentos del debate con sonrisas, gestos y miradas hacia los legisladores, en un contexto de alta tensión política.

JAVIER MILEI KARINA MILEI CONGRESO Aplausos del oficialismo y gritos de la oposición marcaron el ritmo de la sesión. PRESIDENCIA DE LA NACION

Milei contra el periodismo en la Fundación Libertad: “ensobrados y corruptos”

El mandatario cuestionó durante el discurso del pasado lunes la influencia de ciertos discursos mediáticos y expresó: “No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas, no puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”.

Durante su intervención, Milei sostuvo que la economía argentina atravesó dos momentos complejos recientes: un “shock político” en 2025 y un escenario internacional adverso en el presente. Sin embargo, aseguró que el país logró sostener una base macroeconómica sólida.

Video cruce Milei

El Presidente también apuntó a quienes, según su visión, adoptaron relatos críticos hacia el Gobierno. En ese marco, lanzó: “¿Qué parte no se está entendiendo? no se dejen psicopatear por los kukas. Entiendo que los kukas hablan para los kukas cabeza de termo, pero no puede ser que alguno que haya abrazado alguna vez las ideas de la libertad se coma todos estos relatos”.

En otro tramo del discurso, Milei profundizó sus críticas hacia el rol de los medios y algunos periodistas, a quienes acusó de difundir información falsa. “No puedo creer que los tomen por tontos y que lo compren porque tal o cual periodista mentiroso ensobrado corrupto repite esa mentira”, sostuvo.

Además, amplió sus cuestionamientos más allá de medios tradicionalmente opositores: “Y lo peor de todo es que esa mentira no está solo en Página 12 o en C5N, está en los que supuestamente alguna vez defendieron las ideas de la libertad y hoy son más zurdos que Página 12”.

La salida de Javier Milei del Congreso

Tras varias horas de sesión, cerca de las 12:30, Milei abandonó el Congreso junto a su comitiva. El Presidente se retiró sonriente, saludó a dirigentes oficialistas y volvió a quedar en el centro de la escena.

VIDEO MILEI SE VA CONGRESO

Del otro lado, periodistas aguardaban su salida, en una jornada que volvió a dejar expuesta la tensa relación entre el mandatario y la prensa, iniciada desde su ingreso y sostenida a lo largo de toda su participación.

VIDEO MIELI SE VA 2

La jornada combinó así respaldo político, confrontación y alto voltaje discursivo, en un escenario donde el oficialismo buscó cerrar filas mientras la oposición elevó la presión en uno de los debates más calientes del Congreso.

La pelea de Milei con los diputados de la izquierda: "Ustedes son los asesinos"

Instalado en el palco principal de la Cámara, Javier Milei protagonizó una escena marcada por aplausos, cánticos y cruces con la oposición. El Presidente acompañó con entusiasmo cada “hito de gobierno” que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enumeró durante su exposición, aunque la intensidad de esas reacciones se diluyó a medida que avanzó el discurso.

Fiel a su estilo dentro del recinto, el mandatario volvió a mostrarse activo: arengó, cantó y mantuvo intercambios con legisladores opositores, especialmente con representantes de la izquierda. En ese contexto, sólo registró un gesto cordial hacia Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, a quien le dedicó una sonrisa junto a una señal de aprobación con ambos pulgares hacia arriba.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Myriam Bregman interrumpió con gritos tras una mención de Adorni al posicionamiento del Gobierno en relación con Israel. “Sus ideas mataron a 150 millones de personas. ¡Ustedes son los asesinos!”, lanzó la diputada mientras miró hacia el sector libertario.

Javier Milei palco Congreso Milei realizando gestos de corazones hacia el sector de la izquierda. X

Ante esa situación, Milei reaccionó con gestos provocadores: se inclinó desde el palco, envió besos y dibujó corazones con las manos, al tiempo que se rió junto a integrantes de su gabinete y legisladores oficialistas. La escena fue celebrada por los funcionarios oficialistas presente, que respondió con cánticos de “¡Presidente, Presidente!”.

El episodio concluyó con la salida del mandatario, quien realizó dos gestos finales: primero saludó a la bancada de Unión por la Patria y luego improvisó un movimiento de “baile” con la mano antes de retirarse del recinto.