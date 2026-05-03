Incendio en un hotel del Microcentro porteño forzó a una evacuación de emergencia de 100 personas + Seguir en









Sobre la Avenida Roque Sáenz Peña al 800, entre Sarmiento y Esmeralda, el hotel HR Luxor sufrió un incidente que comenzó apenas iniciada la madrugada.

Incendio ocurrido en el HR Luxor, ubicado en la Avenida Roque Sáenz Peña al 800.

Más de 100 huéspedes fueron evacuados de urgencia tras desatarse un incendio en un hotel del microcentro porteño. El fuego comenzó minutos después de la medianoche en una habitación del noveno piso del HR Luxor, sobre la Avenida Roque Sáenz Peña al 800. El SAME confirmó el operativo en el establecimiento, ubicado entre Esmeralda y Sarmiento, durante las primeras horas de este domingo.

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Fuentes policiales indicaron que el siniestro se desató tras el incendio de un colchón y mobiliario dentro de un cuarto. La veloz propagación de humo hacia los niveles más altos del edificio motivó la activación de los protocolos de emergencia, lo que derivó en la evacuación de huéspedes y personal para garantizar su seguridad.

El operativo de asistencia estuvo a cargo del SAME, cuyo personal atendió en el lugar a seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, afectadas por la inhalación de humo. Gracias a que los cuadros eran leves, los pacientes fueron estabilizados con oxigenoterapia en el lugar y ninguno requirió ser derivado a un hospital.

Incendio en Microcentro: cómo sigue la investigación Bajo la supervisión del Puesto de Comando, se estableció un cordón de seguridad integrado por la Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito mientras las dotaciones de bomberos trabajaban puertas adentro. Los huéspedes debieron aguardar en la calle por más de dos horas, regresando a sus habitaciones recién cuando finalizaron las tareas de ventilación y se garantizó la seguridad del edificio.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, aunque en principio se descartaron daños estructurales de gravedad.

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