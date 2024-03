Lo que se dice en las mesas: ¿Milei tiene 100 días más? ¿Cacao o carry trade?







Sin luna de miel, ¿qué viene ahora? Siguen los investor trips. Contagio FOMO. ¿Carry o cacao? Movilidad en el banquillo. Asesor tuitero. Osvaldo tras las sierras. El Profe dio cátedra. Se fue un grande. Un chico tras las rejas.

Tras los primeros 100 días, para jugar un pleno a largo plazo, el mercado quiere ver qué pasa con las leyes.

Pasaron, casi sin pena ni gloria, los primeros 100 días del gobierno libertario de los hermanos Milei. El período al que todos llaman la “luna de miel”. Los ánimos, las expectativas y los sentimientos más agrietados que nunca, entre los que ven todo bien pese a todo, y los que ven todo mal. Prematuro aún para sacar balances. Lo cierto es que en el mercado empezó a plantearse tras la luna de miel si en realidad ahora ¿Milei tiene 100 días más? La bonanza de los mercados convalidando, en cierta forma, las medidas implementadas, pero quizás mirando más hacia lo que viene hace que en las mesas de operaciones especulen con que todavía se puede esperar una baja del riesgo país de unos 300 puntos básicos en los próximos 60 días. Tras las pingues ganancias que dejó marzo, hoy todos se replantean si redoblar las apuestas al carry trade. La pregunta del millón. Desde algunas gestoras locales deslizaron a clientes que, quizás, podría ser un buen momento para tomar ganancias. Pero ocurre que con miras a que a abril se lo proyecta positivo en términos de recuperación de reservas del Banco Central (BCRA), el veranito podría extenderse un poco más. Eso sí, para jugar un pleno, a largo plazo, el mercado quiere ver qué pasa con las leyes.

Un dato no menor aportó un avieso analista en rueda con clientes: a partir de abril los importadores podrán acceder al mercado oficial de cambios y a los dólares financieros, lo que podrá generar ruido en el mercado cambiario. Las reuniones y encuentros entre analistas, consultores y clientes se suceden en pos de discernir si el experimento libertario es sostenible. Mientras tanto, a la par, continúan los investor trips, entre los cuales uno de los que más inadvertidos pasó fue el del Institute of International Finance (IIF). Pero no fue el único relevante, un grupo de bancos y fondos de Wall Street, desembarcaron y rápidos de reflejo, además de congraciarse con los funcionarios de la actual administración, fueron a visitar varias compañías. ¿A quiénes visitaron? Se dice que en anduvieron cafeteando con ejecutivos de Tenaris (Techint), de YPF, del Galicia y del Macro, Cresud, Loma Negra, Globant, Vista, Central Puerto y Pampa Energía, entre otras más, como la estrella del momento, Lithium Argentina. Pero lo que parece es que la mayoría de los visitantes no se contagiaron de dengue sino de FOMO (fear of missing out), no se la quieren perder, en buen romance.

karina milei congreso sesiones ordinarias 2.jpeg Pasaron los primeros 100 días del gobierno libertario de los hermanos Milei. Télam Cacao: ni el bitcoin se atrevió a tanto En una de esas visitas uno de los invitados extranjeros reconoció, a la hora de ser interrogado sobre el carry trade, que “como dicen acá, no la vieron” en alusión al precio del cacao que de los u$s4.200 la tonelada con que arrancó el año ya supera los u$s10.000, el valor más alto en su historia. ¡Ni el bitcoin se atrevió a tanto!, dijo risueñamente sin contestar la pregunta. Luego fueron a encontrarse con una de las consultoras más respetadas del mercado local y le explicaron que la prioridad del Gobierno sigue siendo recapitalizar el BCRA, claro que siempre con la mira puesta en el sendero bajista de la inflación y la sustentabilidad del ajuste fiscal. Sobre la inflación, se comentó que, según EcoGo, el cambio en la promoción de bundle (2x1 o 70% de descuento en la segunda unidad) a descuento porcentual por unidad podría generar por una única vez un menor incremento del IPC Nacional que estiman entre 0,4% y 0,8% mensual, lo que ayudaría a la desinflación en marzo y abril.

Mientras que por el lado fiscal, ahora el aumento del gasto previsional compensará parte de la suba esperada de los subsidios. En tal sentido, la nueva movilidad jubilatoria desató, junto con la suerte presupuestaria de la UBA, un agrio debate entre expertos y académicos. En un ágape se analizó a los postres la propuesta oficial calificada como sensata pero que tenía su lado oscuro, el yin el yang. Primero no había que perder el tiempo debatiendo si las jubilaciones están atrasadas o no, sino cómo hacer para que una vez ajustadas, no pierdan valor. Segundo, la poco feliz redacción del decreto y las dudas con la compensación correspondiente a enero, más la ausencia del debate parlamentario, debilitan la nueva normativa frente a controversias judiciales. Los que saben advierten que el DNU es razonable pero deja un final abierto.

cacao.jpg De los u$s4.200 la tonelada con que arrancó el año, el cacao ya supera los u$s10.000, el valor más alto en su historia. ¡Ni el bitcoin se atrevió a tanto!, Charlas con esquirlas Hubo también varios encuentros que continuaron generado comentarios en la academia como el que tuvo como protagonista a Federico Sturzenegger con los Alumni del IAE, hasta la clase magistral de Iván Werning en la Di Tella. En algunos pasillos fue muy comentado el incesante accionar mediático del asesor Martín Vauthier, economista de la consultora del Toto, Anker, que no para de dar buenas noticias y destacar las bondades de la política económica. Otra novedad de estas horas fue el desembarco del ex ANSeS, Osvaldo Giordano, que volvió a sus raíces cordobesas y ahora se desempeñará como “capo” del IERAL de la Fundación Mediterránea. Hablando de charlas con esquirlas, despertó avidez la de Juan Carlos de Pablo al ufanarse que no solo conoce al Presidente Milei sino que lo ve seguido en Olivos, quien tendrá la hora de la verdad en octubre del 2025. Les contó a los empresarios que no había un plan económico integral sino un rumbo; la política económica es sencilla “no hay plata”, hoy hay que cerrar las cuentas; la prioridad es bajar la inflación y mejor que lo logre. Les aconsejó que como no hay apuro por salir del cepo tomen decisiones sin esperar un salto devaluatorio. Y como buen jubilado que aportó dijo que el problema con las jubilaciones es que es un club de 10 millones en el cual 6 millones aportaron y los otros 4 millones no, si en los aumentos no se diferencia entre los que aportaron y los que no, no hay solución. En otro evento pre Pascuas, antes de iniciar el éxodo a Punta del Este, un grupo de financistas académicos, recordó al fallecido premio Nobel Daniel Kahneman. Uno recordó su frase: es maravilloso ser optimista, te mantiene saludable y resiliente; y otro aportó la de: los economistas piensan en lo que la gente debe hacer, los psicólogos observan lo que realmente hacen. El célebre autor del bestseller “Pensar rápido, pensar despacio” fue un psicólogo cuyos trabajos sobre la racionalidad de la toma de decisiones contribuyeron a crear el campo de la economía conductual y le valieron el Premio Nobel de Economía. Otro comensal y exalumno de Kahneman explicó que puso patas arriba los supuestos sobre racionalidad que habían dominado la economía durante décadas y demostró la lógica que subyace a una serie de comportamientos desconcertantes como por qué la gente se niega a vender acciones que han perdido valor, o por qué conducen hasta un negocio distante para ahorrar dinero en un artículo pequeño, pero no para hacer el mismo ahorro en uno caro. Al café y el whisky, se comentó la sentencia del fundador de la plataforma cripto FTX, Sam Bankman-Fried, a 25 años de prisión por fraude a clientes. Allí parece que el que las hace las paga, cerrando el capítulo final de un caso que cautivó y ensombreció a la vez a la industria de las criptomonedas. Bankman-Fried enfrentaba hasta 110 años de prisión tras ser declarado culpable de fraude y conspiración entre otros delitos.