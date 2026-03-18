Los ejecutivos de finanzas estiman que la inflación seguirá en niveles cercanos al 30% en 2026

Se trata de las proyecciones que han elaborado para el presupuesto de sus compañías. El 73% estima que los valores estarán entre el 20% y el 30%, pero por efecto de la inercia, se ubicaría más cerca del techo. Milei insiste en que los precios están bajando.

La mayorías de los ejecutivos de finanzas no ven una baja de la inflación este año.

La mayoría de los gerentes financieros de las empresas ya dan por perdida la batalla contra la inflación en 2026 . Suponen que va a ser similar a la de 2025. Todo ello, a pesar de los esfuerzos que parten desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía por tranquilizar al mercado con la apuesta a que a partir de julio o agosto se vea un desplome.

Un estudio realizado por la consultora BDO Argentina reveló que para el 73% de los Chief Financial Officers (CFO) de las empresas locales el IPC va a cerrar este año con un avance de entre el 20% y el 30% . El reporte considera que son "números similares a los obtenidos en 2025" . "A su vez, casi un cuarto de los encuestados espera menos de un 20%, mientras que solo un 4% contempla una mayor al 30%" , indica el trabajo.

El dato muestra que persiste la desconfianza entre los directivos de las empresas que tienen que tomar decisiones para proteger los fondos de las compañías en un entorno inflacionario. Esa circunstancia determina el tipo de inversiones que se van a llevar a cabo a lo largo del año.

Más de la mitad, el 55%, dijo que este año va a reinvertir utilidades y un 47% plantea acceder a un crédito bancario. Un cuarto de los CFO analiza conseguir financiamiento en el mercado de capitales.

"Desde la mirada de la comunidad de CFOs, la inflación muestra una trayectoria estabilizada, aunque todavía con una inercia relevante que la mantiene en niveles más cercanos al 30% anual que al 20%, un rango que genera fuertes asimetrías entre costos y precios y obliga a revisar márgenes y portafolios" , advierte BDO Argentina .

Javier Milei insiste en que bajará la inflación

Recientemente, el presidente Javier Milei posteó en la red social X que "la inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual". "A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17%, mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%", señaló el primer mandatario, quien concluye que "podrán ponerlo como quieran, pero la inflación está bajando y los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas".

No obstante, reconoce que "minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM". En ese sentido, el jefe de Estado no precisa cuándo va a ocurrir la caída de los precios a menos del 1% mensual, como lo venía planteando.

¿Bajarán los impuestos este año?

Por otro lado, el Gobierno tiene pendiente la elaboración de una reforma tributaria, que debe elevar al Congreso este año, donde el objetivo sea eliminar impuestos distorsivos a la vez que simplifique el sistema.

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Desde la perspectiva de los gerentes de finanzas de las compañías, ese debate no redundará, por lo menos este año, en una reducción de la presión tributaria. El 91% dice que la presión fiscal sobre su compañía se mantendrá igual.