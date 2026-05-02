Dante Sica pronosticó que "la inflación va a ser más alta que la proyectada" + Seguir en









El exministro resaltó que habrá crecimiento por el impulso de los sectores más competitivos, aunque señaló el desafío de aquellos que "están volcados al mercado interno".

Dante Sica, economista y exfuncionario. Mariano Fuchila

El balance de los especialistas en la Argentina comienza a encontrar, de forma quizás inédita, más coincidencias: entusiasmo por la minería y la agroindustria, equilibrada por las proyecciones de inflación y la alerta del consumo. Ese balance fue adherido por el economista Dante Sica, que se mostró optimista: "Empieza a verse un cambio de tendencia”,

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"La Argentina sigue en esta transición de cambio de régimen económico, que está reconfigurando la nueva estructura productiva y buscando el equilibrio en precios relativos. Esto genera siempre -y pasa en todas las experiencias en los países que tienen cambio de régimen- que haya innovación, cambios y ajustes que cambian la renta en distintos sectores", analizó el exministro de Trabajo durante la presidencia de Mauricio Macri.

En ese marco sentenció que "nadie está dudando que la Argentina va a crecer", pero aclaró que "lo que estamos discutiendo es que ese crecimiento no va a ser parejo para todos y va a haber sectores -y en especial los que estaban más volcados al mercado interno- que van a tener un gran desafío de competencia, de mejorar y tener que trabajar mucho en la innovación en estas nuevas reglas de juego".

Dante Sica Dante Sica pidió precisar los cambios de comportamiento en el consumo. Mariano Fuchila

El fundador de la consultora Abeceb se refirió al nivel de actividad, apuntando que "los peores meses fueron enero y febrero. Marzo parece marcar un punto de inflexión: “No es una recuperación fuerte, pero empieza a verse un cambio de tendencia”. Al referirse al consumo, aseguró que es necesario entender que existen "modificaciones en el comportamiento del consumidor”: “Si medís solo consumo masivo en supermercados, te perdés otros consumos que están ocurriendo".

Dante Sica sobre inflación y tasa de interés Asimismo, Sica explicó que las medidas continúan en función de la desinflación, aunque se refirió al pronóstico de 10,1% de inflación para todo el 2026: "La inflación va a ser más alta que la proyectada, probablemente entre 25% y 28%. Pero lo importante es que la tendencia sea descendente”. Entrevistado en Radio Splendid, analizó que “hoy la tasa de interés es negativa y el Banco Central está impulsando líneas de crédito para capital de trabajo. Se empezó a aflojar la liquidez y el sistema de crédito comienza a moverse”. En ese marco, expresó su preocupación por el cierre de compañías, aunque sostuvo que "muchas son microempresas de menos de cinco empleados. Va a haber un proceso de reconversión importante”: “La construcción debería empezar a recuperarse con el esquema de concesiones. En el caso del textil, el desafío es adaptarse a un entorno con mayor competencia”.

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