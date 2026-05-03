Investigan un posible brote de hantavirus en un crucero entre Argentina y Cabo Verde tras la muerte de tres personas

Las autoridades internacionales siguen de cerca la situación en una embarcación que partió desde Ushuaia. Hay casos confirmados y otros bajo análisis, mientras evalúan medidas para evitar nuevos contagios.

Investigan brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia.

Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y las autoridades investigan un posible brote de hantavirus en un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde, con casos confirmados y otros aún bajo análisis.

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El episodio ocurrió en el buque MV Hondius, una embarcación de expedición polar que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

Según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos uno de los casos fue diagnosticado como hantavirus, mientras que otros permanecen bajo análisis en el marco de estudios epidemiológicos en curso.

De acuerdo con la información disponible, las primeras víctimas comenzaron a presentar síntomas durante el viaje y luego se registraron nuevos cuadros compatibles con la enfermedad.

Además de los fallecidos, otras personas permanecen bajo observación médica, mientras las autoridades sanitarias evalúan la evolución de los casos y posibles contagios.

En ese contexto, se analizan medidas de aislamiento para algunos pasajeros y el refuerzo de controles a bordo, con el objetivo de evitar la propagación mientras el crucero sigue bajo monitoreo internacional.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones y otros órganos.

Si bien el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre su alta tasa de mortalidad, lo que incrementa la preocupación en situaciones de posible brote.

El caso generó alerta internacional debido a las características del viaje y a la posibilidad de que existan más casos sospechosos dentro de la embarcación, mientras la OMS y otros organismos continúan siguiendo la situación.