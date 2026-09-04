Los precios mundiales de los alimentos volvieron a subir y ya alcanzaron su nivel más alto desde 2022 + Agregar ámbito en









El índice de precios de los alimentos básicos a nivel global avanzó un 1,9% respecto de julio. El conflicto bélico en Medio Oriente y fenómenos climáticos extremos impactaron alzas en cereales y azúcar. Los detalles, en la nota.

Precios de alimentos: Índice global alcanzó el valor más alto desde fines de 2022 en agosto.

Los precios internacionales de los alimentos escalaron en agosto hasta alcanzar su valor más alto desde fines de 2022, impulsados por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente y el impacto de fenómenos climáticos extremos en las principales regiones productoras.

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De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice de precios de los alimentos básicos a nivel global avanzó un 1,9% respecto de julio. La aceleración mensual respondió al alza de cotizaciones en rubros clave como cereales, azúcar y derivados lácteos.

El detalle La atención de los mercados globales de alimentos se mantiene enfocada en las desafíos del suministro y los factores meteorológicos adversos. Este contexto añade presión a los agricultores, cuya rentabilidad ya se encontraba resentida por la suba generalizada en los costos de insumos y producción.

Las hostilidades en la principal región agrícola del Mar Negro se intensificaron desde julio, lo cuál afectó la exportación de cereales por parte de los agricultores ucranianos, al tiempo que disminuyen las perspectivas de un cese de las acciones bélicas en Irán.

Conflicto bélico en Medio Oriente y fenómenos climáticos extremos impactaron alzas en cereales y azúcar. Getty Images A su vez, las malas cosechas por olas de calor en Europa amenazan con aumentar las importaciones y la competencia por el suministro global. La amenaza del fenómeno El Niño, sumamente atípico, prolonga los riesgos climáticos y expone a los alimentos a un nuevo shock inflacionario.

El desglose Dado que el indicador de la FAO mide la cotización de los commodities a nivel global, el traspaso de estas fluctuaciones a los precios en góndola no es inmediato. En agosto, la totalidad de los componentes del índice mostró subas, destacándose el incremento del 11,9% en el azúcar y el alza del 2,6% en el trigo, cereal que ya acumula una brecha positiva del 15% frente al año pasado. El índice Bloomberg Agriculture Spot subió más del 13% en agosto, su mayor salto desde julio de 2012. Por su parte, los futuros de trigo y maíz alcanzaron máximos en varios años. A las tensiones de precios se suman nuevas advertencias sobre la oferta agrícola. A las tensiones de precios se suman nuevas advertencias sobre la oferta agrícola. La FAO recortó su estimación para la cosecha global de cereales en 2026 a 2.980 millones de toneladas, marcando el retroceso interanual más pronunciado desde 2018. Pese a las revisiones a la baja en las perspectivas de maíz y arroz, el volumen estimado se sostendría como el segundo máximo histórico.