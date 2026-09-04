Las acciones de las petroleras que impulsan la explotación en Malvinas se hunden hasta 7% + Agregar ámbito en









La británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum caen con fuerza en las bolsas de Londres y Tel Aviv luego de que el presidente anunciara sanciones.

Las acciones de las petroleras Navitas y Rockhopper caen con fuerza tras la cadena nacional de Javier Milei.

Las acciones de las petroleras que impulsan la explotación petrolera en Sea Lion, frente a las Islas Malvinas, caen con fuerza este viernes. Ocurre luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones para las compañías durante la cadena nacional de anoche.

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Los papeles de la compañía británica Rockhopper se hunden 6,8% en la bolsa de Londres, mientras que las acciones de la isralí Navitas Petroleum pierden 2,3% en el mercado de Tel Aviv.

El presidente Javier Milei anunció este jueves en cadena nacional que firmará un decreto para sancionar a empresas que planeen explotar recursos naturales en las Islas Malvinas. Además, adelantó la construcción de una base naval en Ushuaia y el envío de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece la Ley 26.659.

Pese a ello, las empresas implicadas en la operación del yacimiento petrolero Sea Lion, minimizaron este viernes las advertencias de Milei sobre la aplicación de sanciones a compañías que exploten recursos naturales del archipiélago y aseguraron que continuarán adelante con la iniciativa. En una declaración conjunta, Rockhopper y Navitas aseguraron que las licencias otorgadas por el gobierno local de las islas continúan vigentes y descartaron que los recientes acontecimientos vayan a modificar sus planes.

Malvinas: ¿qué anunció Javier Milei? El mandatario anunció que el decreto reglamentario firmado este jueves instruiría a los organismos del Estado a enviar a Cancillería la información sobre incumplimientos legales para que pueda impulsar sanciones, reglará el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad, e incorporará declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para evitar que operen en la actividad quienes exploten la Plataforma Continental sin reconocer la soberanía argentina.

También se refirió a la Ley N° 26.659, que hoy permite sancionar a quienes no reconocen la soberanía argentina y avanzan sobre la explotación de sus recursos, aunque planteó la necesidad de modificarla para "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance", de modo de extender consecuencias penales y administrativas a las empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en la zona. El Presidente anticipó el envío de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, además de reformar esa ley, crearía un Consejo de Seguridad Nacional para definir de forma transversal la política de seguridad, con un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. Milei también confirmó la ampliación de recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y para incrementar las capacidades del país en telecomunicaciones, con el objetivo de convertir a la Argentina en "un polo logístico central del Atlántico Sur". Finalmente, apeló a la unidad nacional en torno al reclamo: "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional", sostuvo, y agregó que la defensa de la soberanía "exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", en homenaje a quienes murieron en la guerra y a los veteranos.

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