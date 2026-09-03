Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Milei por la soberanía de las Islas Malvinas + Agregar ámbito en









Los principales diarios ingleses destacaron el reclamo del Presidente por el archipiélago y el anuncio de sanciones contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas.

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Milei por la soberanía de las Islas Malvinas.

Los principales medios británicos se hicieron eco del discurso del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, en el que reafirmó el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago, anunció nuevas medidas contra empresas vinculadas a operaciones no autorizadas y sostuvo que “Malvinas es el futuro” de la Argentina.

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Durante la cadena nacional, el mandatario anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del sistema de defensa y avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Además, anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que contempla sanciones para compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Qué dijeron los medios británicos sobre el discurso de Milei Sky News, uno de los medios más importantes del país británico tituló: “Las Malvinas son nuestro futuro”, dice Milei, mientras el presidente argentino anuncia sanciones. El medio británico destacó que el discurso se produjo poco después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, pusiera en duda el respaldo de Washington a la posición del Reino Unido sobre las islas.

Sky News tituló: “Las Malvinas son nuestro futuro”, dice Milei, mientras el presidente argentino anuncia sanciones. Por su parte, GB News utilizó un tono más crítico con el mandatario argentino. Bajo el título “Javier Milei declara falsamente que las Malvinas son ‘argentinas’ mientras califica al territorio británico como ‘nuestro futuro’ en un discurso nacional”, el medio cuestionó la afirmación del Presidente sobre la soberanía argentina del archipiélago.

Según el medio, el reclamo argentino sobre las islas enfrenta “un nuevo temor” y acusó al Reino Unido de no atender los llamados de Naciones Unidas para evitar “acciones unilaterales” en el archipiélago.

GB News utilizó un tono más crítico con el mandatario argentino: “Javier Milei declara falsamente que las Malvinas son ‘argentinas’ mientras califica al territorio británico como ‘nuestro futuro’ en un discurso nacional”. Por otro lado, The Telegraph puso el foco en las posibles consecuencias de las medidas anunciadas por Milei sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El medio tituló su artículo “Argentina amenaza los campos petroleros de las Malvinas” y señaló que las sanciones contra las operaciones de perforación offshore podrían generar un nuevo conflicto diplomático con el Reino Unido. El diario identificó, además, a Rockhopper Exploration y Navitas como las empresas que lideran las operaciones petroleras en la zona. Según The Telegraph, ambas son propietarias del yacimiento Sea Lion, que contendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, una cantidad superior a las reservas restantes de los yacimientos ubicados en aguas británicas. El medio también vinculó la decisión de Milei con el escenario internacional y señaló que existe una creciente especulación sobre posibles conversaciones entre Buenos Aires y Washington para permitir que EEUU tenga acceso al petróleo extraído frente a las islas. En ese contexto, puso en duda la capacidad británica para defender el archipiélago.