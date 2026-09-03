Nueva Carta Orgánica del BCRA: el "think tank" de la banca global dio su aval, pero advirtió que condicionará su éxito

La reforma fortalecería sustancialmente las restricciones legales al financiamiento del Tesoro, situando a Argentina entre los marcos legales más restrictivos de la región. Asimismo, ampliaría la autoridad del BCRA para realizar operaciones de mercado con títulos públicos y otros activos financieros, mejorando su capacidad para gestionar la liquidez y responder a las tensiones financieras. Esa flexibilidad hace que la ejecución sea crucial, ya que tales herramientas deben seguir siendo instrumentos de política monetaria y no canales indirectos de financiamiento fiscal.





Ante la ausencia de la larga trayectoria institucional y las garantías constitucionales presentes en otros países de América Latina, la contribución del proyecto de ley a la credibilidad dependerá de una implementación consistente, una disciplina fiscal sostenida y un apoyo político duradero.





La durabilidad política es clave: el Gobierno ha ampliado su base legislativa, pero la aprobación e implementación siguen siendo inciertas, ya que la reforma restringiría disposiciones que históricamente han brindado amplia flexibilidad en materia de políticas. La falta de un amplio apoyo político podría indicar un consenso limitado sobre un régimen de baja inflación, erosionando la credibilidad. Los desafíos de gobernanza también persistirían después de su aprobación: la reforma refuerza las protecciones contra la destitución de los miembros del Directorio, pero no aborda los nombramientos interinos prolongados. En última instancia, el proyecto de ley solo podrá contribuir a consolidar una baja inflación si las futuras administraciones respetan tanto su letra como su propósito institucional.





Los cambios propuestos situarían a Argentina entre los marcos legales más restrictivos de la región, especialmente en lo que respecta al financiamiento directo del Tesoro y la distribución de las ganancias de capital. Su diseño institucional general es más complejo, sobre todo porque el BCRA conservaría importantes facultades en el mercado secundario.



