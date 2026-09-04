El dólar mayorista se encamina a terminar su segunda semana consecutiva por encima de los $1.500 + Agregar ámbito en









Tras una semana de renovada presión sobre el tipo de cambio, la divisa se sotiene por encima de los $1.500. Mientras tanto, el stock bruto de reservas en el BCRA volvió a consolidarse por encima de los u$s50.000 millones.

¿A cuánto cotiza el dólar este viernes? Depositphotos

El dólar oficial del tramo mayorista termina la primera semana de septiembre operando por encima de los $1.500 pese a retroceder por dos ruedas consecutivas y ya se ubica a 25,01% del techo de la banda cambiaria, luego de la mayor presión cambiaria que se registró durante las últimas ruedas de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, la cotización abre en $1.508 a nivel mayorista, mientras el mercado empieza a mirar hasta dónde podría avanzar el tipo de cambio en lo que queda del año. En cuanto al tipo de cambio minorista, en el Banco Nación (BNA) se mueve a $1.530 para venta, lo que lleva el dólar tarjeta a $1.989.

En cuanto a los paralelos, el MEP abre en $1.528,13, el CCL opera a $1.588,50, y el dólar blue se vende en $1.545, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Depositphotos El BCRA sigue comprando dólares Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) subieron u$s315 millones este jueves 3 de septiembre y cerraron en u$s50.800 millones, impulsadas principalmente por el salto del oro y por un escenario externo más favorable para la valuación de los activos.

De esta manera, el stock bruto volvió a consolidarse por encima de los u$s50.000 millones, aunque la mejora no estuvo acompañada por una aceleración relevante de las compras oficiales.

En el mercado de cambios, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s15 millones, en una rueda con u$s898 millones operados. Por lo tanto, absorbió solo el 2% del volumen negociado, una proporción que volvió a mostrar la debilidad del flujo comprador pese al alto nivel de actividad.

Temas Dólar

BCRA