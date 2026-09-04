El dólar oficial del tramo mayorista termina la primera semana de septiembre operando por encima de los $1.500 pese a retroceder por dos ruedas consecutivas y ya se ubica a 25,01% del techo de la banda cambiaria, luego de la mayor presión cambiaria que se registró durante las últimas ruedas de agosto.
El dólar mayorista se encamina a terminar su segunda semana consecutiva por encima de los $1.500
Tras una semana de renovada presión sobre el tipo de cambio, la divisa se sotiene por encima de los $1.500. Mientras tanto, el stock bruto de reservas en el BCRA volvió a consolidarse por encima de los u$s50.000 millones.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 3 de septiembre
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Así, la cotización abre en $1.508 a nivel mayorista, mientras el mercado empieza a mirar hasta dónde podría avanzar el tipo de cambio en lo que queda del año. En cuanto al tipo de cambio minorista, en el Banco Nación (BNA) se mueve a $1.530 para venta, lo que lleva el dólar tarjeta a $1.989.
En cuanto a los paralelos, el MEP abre en $1.528,13, el CCL opera a $1.588,50, y el dólar blue se vende en $1.545, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
El BCRA sigue comprando dólares
Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) subieron u$s315 millones este jueves 3 de septiembre y cerraron en u$s50.800 millones, impulsadas principalmente por el salto del oro y por un escenario externo más favorable para la valuación de los activos.
De esta manera, el stock bruto volvió a consolidarse por encima de los u$s50.000 millones, aunque la mejora no estuvo acompañada por una aceleración relevante de las compras oficiales.
En el mercado de cambios, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s15 millones, en una rueda con u$s898 millones operados. Por lo tanto, absorbió solo el 2% del volumen negociado, una proporción que volvió a mostrar la debilidad del flujo comprador pese al alto nivel de actividad.