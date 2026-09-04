Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 4 de septiembre

El dólar mayorista retrocedió a $1.508 para la venta este jueves. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.535 en el Banco Nación (BNA) .

Los bonos en dólares cotizaron con disparidad este jueves en Wall Street, aunque predominan las subas. El riesgo país argentino bajó 6 unidades y ahora se ubica en 494 puntos básicos. De esta manera, vuelve a ubicarse por debajo de la barrera de 500 puntos básicos. Hay expectativa en la city respecto del cierre de una semana con tono algo mejor para los activos argentinos, luego de un agosto de fuertes bajas.