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4 de septiembre 2026 - 08:32

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 4 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista retrocedió a $1.508 para la venta este jueves. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.535 en el Banco Nación (BNA).

Los bonos en dólares cotizaron con disparidad este jueves en Wall Street, aunque predominan las subas. El riesgo país argentino bajó 6 unidades y ahora se ubica en 494 puntos básicos. De esta manera, vuelve a ubicarse por debajo de la barrera de 500 puntos básicos. Hay expectativa en la city respecto del cierre de una semana con tono algo mejor para los activos argentinos, luego de un agosto de fuertes bajas.

Las tecnológicas impulsan los futuros de Wall Streeet y el mercado espera un dato clave sobre empleo de EEUU

Las acciones estadounidenses se mantuvieron estables y los bonos del Tesoro subieron levemente mientras los inversores esperaban a ver si el informe de empleo del viernes proporcionaría a la Reserva Federal la justificación suficiente para posponer una subida de tipos de interés en septiembre.

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El dólar blue registró su primera suba en seis jornadas

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Lo que se dice en las mesas: los inversores empiezan a jugar una "previa" electoral cargada de tensión

Las mesas financieras ya ponen el foco en los seis meses previos a las elecciones, mientras crecen las dudas sobre la actividad, la morosidad y el futuro del programa económico. En ese escenario, los inversores vuelven a debatir entre cobertura cambiaria e inflacionaria.

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BCRA: Santiago Bausili defendió la reforma de la Carta Orgánica y la posibilidad de usar el oro como garantía

Explicó que la reforma del artículo 33 del proyecto que impide embargar las reservas, permite usar activos en financiamientos de garantía pero que tengan jurisdicción externa.

Por Carlos Lamiral

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Mejoran expectativas de los empresarios: casi el 70% prevé que aumentarán ventas en 2027 tras la desaceleración de este año

Un relevamiento reveló que el 51% de las empresas aumentó sus ventas durante el último año, frente al 62% registrado en la edición anterior. Pese a la desaceleración, las expectativas para 2027 muestran una mejora.

Por Solange Rial

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