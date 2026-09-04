Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 4 de septiembre

El dólar mayorista retrocedió a $1.508 para la venta este jueves. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.535 en el Banco Nación (BNA).
Las tecnológicas impulsan los futuros de Wall Streeet y el mercado espera un dato clave sobre empleo de EEUU
Las acciones estadounidenses se mantuvieron estables y los bonos del Tesoro subieron levemente mientras los inversores esperaban a ver si el informe de empleo del viernes proporcionaría a la Reserva Federal la justificación suficiente para posponer una subida de tipos de interés en septiembre.