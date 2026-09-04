Encuesta exclusiva: Javier Milei conserva su piso electoral, pero más del 50% pide cambiar el rumbo

Un estudio de CEOP Latam elaborado especialmente para Ámbito muestra un escenario competitivo rumbo a 2027, aunque con señales de alerta para el Gobierno.

Archivo. Milei se respalda en su núcleo duro, aunque la mayor parte de los encuestados pide "cambiar de rumbo".

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una encuesta nacional de CEOP Latam elaborada especialmente para Ámbito muestra un escenario complejo para Javier Milei : el Presidente conserva el voto duro más importante entre los dirigentes medidos, pero enfrenta al mismo tiempo un techo que limita sus posibilidades de crecimiento.

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El trabajo, realizado entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre sobre 2.279 casos en todo el país, muestra que el 33,8% asegura que votaría a Milei, mientras otro 8% señala que podría hacerlo. De ese modo, su potencial electoral alcanza el 41,8%. Sin embargo, un 56,9% afirma que no lo votaría.

En ese indicador, Axel Kicillof aparece por encima del Presidente. El gobernador bonaerense reúne un 29,4% de voto seguro y un 18,3% de voto probable , para alcanzar un potencial de 47,7%, el registro más alto entre los nombres evaluados. Cristina Fernández de Kirchner llega al 42% y Patricia Bullrich, al 42,2%. Más atrás aparecen Sergio Massa (41,2%), Myriam Bregman (40,5%) y Victoria Villarruel (27,9%).

“El dato que aparece es que Milei sigue teniendo el núcleo electoral más intenso , pero también encuentra dificultades para ampliar ese piso”, explicó Roberto Bacman a Ámbito. Para el titular de CEOP, el Presidente mantiene una base particularmente consolidada, aunque el nivel de rechazo empieza a convertirse en una variable central de cara a una eventual segunda vuelta.

En probabilidad de voto, Milei sigue siendo el candidato más respaldado.

La encuesta plantea además distintos escenarios electorales. Cuando se pregunta qué ocurriría si tanto el oficialismo como el peronismo llegaran unidos a las elecciones, un candidato único del peronismo obtiene el 41,6%, contra 34,4% de Milei. La diferencia es de 7,2 puntos. Otro 11,3% elegiría otras alternativas, mientras que el resto se distribuye entre abstención, voto en blanco e indecisos.

La unidad del peronismo, uno de los factores que definirá la elección.

“La forma en que se ordene el peronismo aparece hoy como una de las principales variables de la elección”, sostuvo Bacman ante este medio. “Cuando aparece unido obtiene una ventaja clara. Cuando se divide, Milei vuelve a quedar como primera minoría”, agregó.

Efectivamente, en un escenario con las principales fuerzas fragmentadas, Milei queda primero con 33%, seguido por Kicillof, con 26,7%. Un eventual candidato identificado con Cristina Kirchner obtiene 11,9%; Bullrich, 5,4%; Villarruel, 5,9%; y Bregman, 6,9%.

Pero las sumas muestran una elección prácticamente empatada entre bloques: Milei y Bullrich alcanzan 38,4%, mientras que Kicillof y un candidato de Cristina Kirchner llegan al 38,6%.

Milei pierde en los dos escenarios de balotaje

El estudio de CEOP también midió dos posibles escenarios de segunda vuelta. Frente a Kicillof, Milei obtiene 41,8%, mientras el gobernador bonaerense alcanza 47,9%. Un 8,7% votaría en blanco o no concurriría y el 1,5% permanece indeciso.

Según el relevamiento, Milei perdería en un ballotage con Massa y Kicillof.

El resultado es más ajustado ante Sergio Massa. El exministro de Economía obtiene 43,1%, contra 41,2% de Milei. En este caso, el 13,7% señala que votaría en blanco o no participaría y otro 2% no sabe qué haría.

“Milei sigue siendo absolutamente competitivo y tiene condiciones para entrar a una segunda vuelta. El problema aparece cuando hay que buscar votos fuera de su núcleo más fiel”, analizó Bacman.

Más del 50% quiere “cambiar el rumbo”

Pero probablemente el dato político más significativo de la encuesta esté por fuera de los nombres propios. Ante la pregunta sobre cómo orientaría su voto si las elecciones fueran mañana, el 51,5% responde que buscaría “cambiar el rumbo”. Otro 31,7% pretende “profundizar lo que se está haciendo”, mientras el 15,5% optaría por “moderar” la dirección actual.

De este modo, prácticamente dos de cada tres consultados quieren modificar en algún grado el rumbo actual, ya sea cambiándolo o moderándolo.

Más del 50% de los encuestados aseguró que quiere "cambiar de rumbo".

“En 2023 Milei canalizó la demanda de cambio. Hoy empieza a aparecer una discusión distinta: una mayoría vuelve a pedir un cambio, pero ahora el Gobierno es el que ocupa el lugar de aquello que está en marcha”, señaló Bacman a Ámbito.

La apertura por sectores sociales muestra además diferencias importantes. Entre los trabajadores informales de nivel socioeconómico bajo, el 64,2% pide cambiar el rumbo. La misma posición alcanza al 58,4% de los asalariados formales de sectores medios y bajos y al 58% de jubilados y pensionados.

En cambio, el respaldo a profundizar el actual modelo tiene su mejor resultado entre los trabajadores informales de nivel socioeconómico medio y alto, donde alcanza el 52,8%. Entre profesionales y patrones llega al 36,9%.

“La señal de alerta para el oficialismo aparece especialmente en el mundo del trabajo y entre los jubilados. Son sectores numerosos y allí es donde el pedido de cambio se vuelve más fuerte”, completó Bacman.

La foto todavía está lejos de una elección que tendrá múltiples estaciones intermedias. Pero la encuesta de CEOP elaborada para Ámbito deja planteadas tres variables rumbo a 2027: Milei conserva un piso electoral sólido, encuentra dificultades para perforar su techo y la unidad o fragmentación del peronismo puede terminar definiendo buena parte de la competencia presidencial.