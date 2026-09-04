Clima empresarial: CEOs resaltan la estabilización, miran el presente con cautela y son optimistas a futuro

En la segunda jornada de la Convención Anual del IAEF, ejecutivos de diversos sectores debatieron sobre la actualidad de la industria, el comercio y el campo, junto con los procesos de transformación clave en el ámbito bancario y estatal.

Enviada especial a Misiones. - Los CEOs se hicieron presentes en este segundo día de la Convención Anual del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para debatir cómo está hoy la industria, el comercio y el campo , además de mostrar procesos de transformación que sucedieron en distintos sectores como el bancario y empresas del sector público . También se trata de un día con un fuerte componente de presencia de funcionarios públicos, algunos de los cuales pegaron el faltazo el día anterior en momentos donde el presidente grababa la cadena nacional.

En los pasillos el clima es de optimismo, aunque con cautela. Si bien los ejecutivos resaltan el camino trazado hasta acá y consideran que la estabilidad es fundacional, el presente aún tiene algunos pendientes los cuales esperan se resuelva en los próximos tiempos. Las tasas y la importante mora que hay en el sistema crediticio es un tema en boca de los principales referentes del sector bancario , sobre todo luego de que el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning dedicara sendos minutos a hablar de ello durante el primer día de convención. Las privatizaciones y las expectativas que trae con ellas, son otros de los tópicos debatidos entre los asistentes.

Natalio Mario Grinman , presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) , expresó que si bien sectores que están yendo bien, como la minería, el ago y el energético, hay otros que no están bien. Pero, pese a esto, expresó, durante su discurso que "este es el rumbo y hay que tratar de bancarlo". Ante la consulta de si, en estos sectores que aún no crecen, nota una importante caída en el empleo formal, Grinman aseguró que "no vemos que haya una caída estrepitosa en comercio y servicios aunque en construcción la situación es más marcada" . El experto reconoció que si bien se ven comercios que fueron cerrando, esto no se traslada masivamente hacia los puestos de trabajo.

Grinman también enfatizó en la necesidad de incrementar los volúmenes de producción y se centró a hablar de cómo cambió en los últimos años el consumo. " Hasta el 2023, la gente se desprendía rápidamente del dinero y el stock era lo importante pero ahora ya no lo es. Si bien hubo una irrupción de la tecnología en el e-commerce, el comercio con el exterior es solamente el 3%.

" Con este modelo nos sentimos cómodos , con no gastar lo que no tenemos, pero Argentina tiene un problema estructural, pensamos que nos salvamos con una o dos cosechas. Estamos bien recomponiendo todo con petróleo, gas y minería. Gobierno disruptivo que vino a hacer esos cambios. Hay matices y mejores o peores formas. Siempre hay daños colaterales que hay empresas que nunca fueron viables. Por último señaló, entre los pendientes que hay problemas tributarios, y de logística, que hacemos cargo a la nación pero me pregunto ¿Qué pasa con las provincias? , cerró.

A su turno, Alejandro Bertone, CEO electo de ACA, expresó que el sector agroindustrial consolida su transición de la estabilidad macroeconómica hacia una fase de crecimiento efectivo. Para este experto, el potencial de expansión es significativo y está transformando la dinámica de los negocios, dentro de un esquema donde la gestión de la producción recupera un rol central por encima de las decisiones financieras.

También resaltó los cambios en infraestructura, donde mencionó la Hidrovía, aseveró que se puede incrementar la carga de barcos en el rio Paraná, y también resaltó la concesión del Belgrano Cargas, que va a ayudar a incrementar el flujo de los envíos. "Ya somos una agroindustria que viene acompañada por la estabilidad macro y las regulaciones que van a acompañar apertura de mercado. Argentina esta preparara para cumplir las cuotas con agregado de valor. El campo ya pasó de la estabilidad al crecimiento", cerró.

Sector bancario reclama que las altas tasas son consecuencia del costo impositivo

Diego Rivas, el CEO de Banco Galicia, aseguró que si bien el crédito se multiplicó por tres en relación al PBI (ya que pasó de representar el 4% al 12%), para llegar a niveles de la región falta multiplicarlo por 4 de nuevo. "La industria se volvió más compleja. Hoy competís con billeteras, Alycs", resaltó y sobre lo que se viene en el corto plazo dijo que las tasas de interés permanecerán similares a las que tenemos hoy. En cuanto al clima preelectoral, dijo que "el Gobierno esta haciendo una tarea titánica tener reservas llegar mejor preparada", pero que hay un factor político puede traer volatilidad.

En cuanto a la importante mora que atraviesa el sistema crediticio, sobre todo entre las familias, Rivas expresó: "Miramos los números de banco, y vemos que desde diciembre viene bajando mes a mes, lo que implica a fin de año vamos a terminar con una mora más baja. El costo impositivo que tiene la tasa activa es altísima, la tasa de ingresos brutos es la más alta de todos. Nosotros vinculamos la inversión con ahorro, si ponés costos muy altos es muy ineficientes. Creemos que la baja de tasas impositivas y nominales va a impulsar el crédito".

Aerolíneas Argentina: un proceso de modernización que incluyó decisiones difíciles

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, aseguró que la empresa estatal había acumulado pérdidas históricas cercanas a los u$s6.000 millones a lo largo de 16 años de gestión estatal. “A partir del 2024 empezamos a ganar dinero y en 2025 la compañía por primera vez le devuelve dinero al estado con el pago del Impuesto a las Ganancias, con patrimonio neto positivo”, expresó.

En cuanto a la reversión de los balances aseguró que se trató de un proceso que incluyó reducir los costos, y hacer una mejora de procesos. “La decisión más difícil fue la de reducción de personal, hubo una baja de 2.200 personas con retiros y jubilaciones”, dijo y agregó que el segundo problema eran los procesos burocráticos: “Hubo una reducción de costos, en la renegociación con proveedores. Y también cerramos más de 20 filiales”.