Kulfas: "El gobierno anterior se pensó que los problemas de falta de dólares se arreglaban tomando deuda"

El funcionario nacional defendió la aplicación del anticipo del 35% del impuesto a las Ganancias sobre la compra del dólar ahorro, y la toma a cuenta de pagos con tarjetas en dólares como parte del cupo mensual de U$S200 por persona.

"El gobierno anterior se pensó que los problemas de falta de dólares se arreglaban tomando deuda, que era impagable, cuando la solución genuina es producir más", dijo en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

En la misma línea, Kulfas remarcó que "cuando empezamos el gobierno la tasa de interés de referencia del BCRA estaba en el 75%". "Eso era inviable, ninguna economía puede crecer así", añadió.

"Esta medida garantiza que los dólares que la producción necesita estén disponibles, que las empresas que necesitan importar maquinarias, insumos y otros bienes que el país no produce van a poder hacerlo porque no se van en cosas que no son prioritarias", sostuvo.

En este marco, sostuvo: "Varias empresas estaban reestructurando su deuda, así como el Estado argentino reestructuró su deuda el reflejo es que el sector privado pueda posponer parte de esos pagos, generar una reestructuración en términos de mercado. En definitiva, lo que hace esta medida es fortalecer ese camino".

"La experiencia que tenemos es que la relación entre los precios y el tipo de cambio está vinculada al tipo de cambio oficial. La relación entre el tipo de cambio y el nivel precios está dado por el tipo de cambio oficial, que es al cual se realizan las importaciones de diferentes insumos que el país necesita para producir, de algunos bienes finales y esto es lo que se traslada a los precios de manera inmediata", afirmó el ministro.