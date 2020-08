MAV: crece el uso de pagarés digitales y cheques electrónicos

La pandemia y la cuarentena vienen teniendo un efecto devastador sobre la economía en general y en particular sobre las pequeñas y medianas empresas, que ya venían arrastrando una crisis fenomenal a raíz de la devaluación iniciada en 2018. No obstante, entre tantas malas noticias, un efecto no buscado pero positivo que deja el coronavirus en el segmento pyme es la incursión de las compañías en el mundo digital.