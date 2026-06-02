Miguel Kiguel, sobre el cepo al dólar para empresas: "Se podría sacar, pero el Gobierno no lo va a hacer por las elecciones"

El economista jefe de Econviews afirmó que el Gobierno aún no elimina por completo las restricciones cambiarias por temor a una mayor volatilidad. "Tiene miedo. El año pasado la pasó mal", resumió.

Miguel Kiguel cree que se podría levantar completamente el cepo, pero que no va a ocurrir al menos antes de las elecciones.

El director de Econviews, Miguel Kiguel , aseguró este martes que si el Gobierno levantara los vestigios que quedan del cepo cambiario , focalizados más que nada en las remesas de las empresas, se "daría una buena señal" y se despejarían las dudas sobre el tipo de cambio real.

"Creo que se podría sacar. ¿Se va a sacar? No. Por ahora no. ¿Por qué? Por las elecciones. Yo creo que el Gobierno el año pasado la pasó mal", afirmó Kiguel en una charla que mantuvo en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) , en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. "Yo creo que muchos dividendos atrasados que no se hayan podido girar no deben quedar. Sí, algo queda, pero no creo que sea un número sustantivo", señaló.

El titular de Econviews sostuvo que "es más una señal de un Gobierno que cree en el mercado y que cree que el tipo de cambio está bien".

Pero consideró que si se limpiara completamente el escenario cambiario de restricciones, "sería una muy buena señal", ya que el tipo de cambio que surgiera de ello sería el de mercado. "Nadie podría decir que no es el tipo de cambio porque hay cepo" , agregó.

Al respecto, el economista consideró que "sería realmente el tipo de cambio de mercado y habría un mercado mucho más profundo, mucha más gente operando, los fondos comunes de inversión, que hoy están limitados; tendrías los bancos, y se sabría exactamente dónde se está parado".

El analista y consultor recordó que, como el año pasado el Gobierno "la pasó mal" durante las elecciones, cuando se dolarizó casi la mitad de la base monetaria, ahora "tiene miedo". "Por eso quiere tener todas las armas que pueda para enfrentar al adversario", explicó.





cepo dolar.jpg Imagen creada con inteligencia artificial

Baja la tasa, pero no sube el crédito

Por su lado, Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO, destacó la necesidad de que se incremente el crédito en la Argentina en momentos en que el Gobierno logró reducir la tasa de interés al 20%.

En ese sentido, deslizó una crítica a los bancos. Señaló que estaban acostumbrados a licuar sus costos por inflación y que ahora, como la inflación es más baja, para obtener rentabilidad tienen que prestar dinero. "La solución que encuentran es prestar a una tasa muy alta, lo que induce a una mora más alta", indicó.

Al respecto, sugirió que el Tesoro no debería rollear los vencimientos de deuda en pesos por encima del 100%, como lo viene haciendo en un marco de apretón monetario. "El Gobierno, corriéndose de esta sobrecolocación de deuda en pesos, podría ayudar a inyectarle más liquidez a las entidades", explicó.