Santiago Bausili brinda una conferencia de prensa en el BCRA

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, brinda una conferencia de prensa en la Sala Dr. Ernesto Bosch del BCRA.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, brindará una conferencia de prensa esta tarde en la que charlará sobre el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025.