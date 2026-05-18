El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, brindará una conferencia de prensa esta tarde en la que charlará sobre el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025.
18 de mayo 2026 - 16:44
Santiago Bausili brinda una conferencia de prensa en el BCRA
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, brinda una conferencia de prensa en la Sala Dr. Ernesto Bosch del BCRA.
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