Lautaro Martínez le dio "like" a una publicación que cuestionó a Scaloni + Agregar ámbito en









El delantero de la Selección argentina dejó un “me gusta” en una publicación de un medio italiano que cuestionó la decisión del DT de no hacerlo ingresar en la final del Mundial 2026.

Lautaro Martínez le dio "like" a una publicación que cuestionó a Scaloni

Luego de marcar el gol del triunfo y la clasificación ante Inglaterra en las semifinales, Lautaro Martínez se quedó sentado en el banco de suplentes viendo como la Selección Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España.

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Por las decisiones del entrenador, el goleador no ingresó en los 120 miuntos del partido definitivo de la Copa del Mundo y se quedó con las ganas de jugar.

Tal es así, que luego del partido Lautaro dijo ante los micrófonos: "Me hubiese gustado ayudar al equipo dentro de la cancha, pero bueno...".

Ahora, el delantero de la Selección argentina quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara un “me gusta” suyo en una publicación, del medio italiano "Spazio Inter", que cuestionó a Lionel Scaloni por no ponerlo durante la final del Mundial 2026 ante España.

El posteo muestra una imagen dividida entre el delantero y el entrenador de la Selección nacional, acompañada por un mensaje contundente: “Lautaro Martínez se quedó en el banco: estalló la polémica en Argentina”.

Además, agrega que la decisión de Scaloni de no utilizar al “Toro” había sido considerada como el mayor error del técnico. El gesto fue advertido por los usuarios en redes sociales y generó un intenso debate entre los hinchas, ya que muchos interpretaron la reacción de Martínez como una señal de disconformidad con el DT, que puso en duda su continuidad.