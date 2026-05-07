El Mundial del que nadie habla: cómo es la FIFA paralela que sorprende a todos

Mientras la FIFA pone todas sus energías en organizar el Mundial 2026 , el cual apunta a ser la edición más ambiciosa de la historia del torneo de fútbol , hay algunas naciones, regiones y comunidades que no forman parte del organismo y no pueden luchar por un lugar en el certamen.

Pese a que ahora serán tres las sedes que albergarán el torneo y se amplió la cantidad de participantes a 48 selecciones, no hay lugar para estos equipos . Ante este panorama, desde hace años existe otro organismo , el cual cuenta con su propio calendario e incluso con su versión de la Copa del Mundo y la Eurocopa.

La ConIFA es la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol , una entidad fundada en 2013 para reunir a selecciones que no integran el mapa tradicional de las competencias internacionales. Allí aparecen equipos que representan países no reconocidos, regiones con identidad propia, pueblos sin Estado y comunidades que no tienen acceso a las Eliminatorias de la FIFA.

Su funcionamiento se parece al de una asociación internacional , pero con una escala mucho más modesta. No cuenta con grandes sponsors, figuras mundiales ni estadios gigantes, aunque sí tiene torneos propios y un calendario que les permite competir a equipos que de otra manera casi no tendrían partidos. Para muchas de estas selecciones, la ConIFA es la única vidriera posible.

Su foco está puesto en el deporte y en la posibilidad de que esas comunidades tengan representación en una cancha. Por eso conviven casos muy distintos: regiones europeas, pueblos originarios, minorías culturales y territorios con conflictos de reconocimiento.

Desde su creación, la ConIFA organizó Copas del Mundo en 2014, 2016 y 2018, con sedes en Suecia, Abjasia e Inglaterra. También realiza torneos continentales, como la Copa Europea, cuya actual edición se jugará en Italia entre el 1 y el 7 de junio, pocos días antes del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Cuáles son los requisitos para ser parte de la FIFA paralela

Para entrar en la ConIFA, una asociación debe representar a una selección que no tenga lugar en las competencias internacionales más conocidas. No se trata de clubes ni de equipos armados para un torneo puntual, sino de combinados vinculados a una región, un pueblo, una minoría o un territorio con identidad propia.

No hace falta que ese lugar sea un país reconocido por todos. Puede ser una zona con historia particular, una comunidad repartida entre varios Estados o un pueblo que mantiene tradiciones, bandera y sentido de pertenencia. Lo importante es que exista una asociación capaz de organizar al equipo y sostener su participación.

El ingreso se realiza mediante una solicitud formal. Luego, la ConIFA analiza cada caso y define si esa selección puede formar parte de sus competencias. Una vez aceptada, queda habilitada para jugar torneos, sumar partidos internacionales y aparecer en sus rankings, algo clave para equipos que casi no tienen roce fuera de su región.

Ese mapa puede cambiar con el tiempo. Algunas selecciones se suman, otras quedan suspendidas y varias intentan dar un salto hacia competencias más grandes. Groenlandia, por ejemplo, pidió entrar a la Concacaf en 2024, pero su solicitud fue rechazada en 2025, por lo que continúa compitiendo por vías alternativas.

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Algunas de las selecciones parte de esta confederación

La Euro 2026 de ConIFA tendrá seis participantes y se disputará en Italia. El torneo reunirá a Groenlandia, la Selección Turcochipriota, Padania, Raetia, Provenza y Ticino, todos con historias muy diferentes entre sí. En algunos casos hay reclamos políticos de fondo; en otros, una identidad cultural que busca sostenerse también desde el deporte.

El listado permite entender por qué esta competencia llama la atención. No aparecen potencias tradicionales ni nombres habituales como sí lo habrá en el Mundial 2026, sino selecciones que cargan con relatos poco conocidos. Algunas tienen décadas de actividad, otras recién empiezan y varias encuentran en estos torneos su principal espacio internacional.

CONIFA Euro 2018 Así fue la coronación de la Eurocopa 2017 de la ConIFA. CONIFA

Selección de Groenlandia

Groenlandia es la isla más grande del mundo y forma parte del Reino de Dinamarca, aunque tiene un amplio nivel de autonomía. Su selección apareció en 1980 y desde entonces compitió de manera irregular, en parte por las dificultades que genera jugar al fútbol en un territorio con clima extremo, distancias enormes y una temporada muy corta.

La Asociación de Fútbol de Groenlandia buscó ingresar a la Concacaf para tener un camino más formal dentro del deporte internacional, pero el pedido fue rechazado en 2025. Por ahora, su lugar sigue estando en torneos alternativos. A nivel local, el país cuenta con su propia liga y una estructura adaptada a condiciones muy distintas a las de otros seleccionados.

Selección Turcochipriota

La Selección Turcochipriota representa al norte de Chipre, una zona que se declaró independiente pero que solo es reconocida por Turquía. Su historia está atravesada por la división de la isla, que se profundizó en 1974 y separó al sur grecochipriota del norte turcochipriota.

En el fútbol, este seleccionado tiene una trayectoria importante fuera del calendario más conocido. Participó en torneos alternativos, fue sede de la ELF Cup en 2006 y también ganó ese certamen ante su gente. Dentro de este universo es uno de los equipos con más recorrido y suele aparecer entre los más competitivos.

Selección de Padania

Padania representa al norte de Italia, especialmente a la zona del valle del río Po. Su origen está relacionado con un movimiento político que tomó fuerza en los años 90 y buscaba marcar una identidad propia para esa parte del país. Con el paso del tiempo, esa idea perdió peso, pero la selección siguió activa.

En el plano deportivo, es uno de los equipos europeos más fuertes de este circuito. Ganó la Copa Europea en 2015 y 2017, dos títulos que la dejaron como una referencia del torneo. Además, mantiene un rol social y deportivo en su región, más allá de que su historia haya nacido vinculada a un reclamo político.

Selección de Raetia

Raetia representa a los Grisones, una provincia del sureste de Suiza donde conviven varias lenguas y costumbres. Su nombre viene de Recia, una antigua provincia del Imperio Romano, y se usa para identificar a una región con una historia propia dentro del país.

La selección comenzó a jugar partidos internacionales en 2011 y luego se sumó a este calendario alternativo. Su caso no está centrado en una pelea por la independencia, sino en mostrar la identidad de una zona suiza con rasgos culturales diferentes. Por eso encaja dentro de una competencia que también incluye regiones que quieren tener una camiseta propia.

Selección de Provenza

Provenza representa a una región histórica del sur de Francia, conocida por su pasado romano, sus tradiciones y su lengua propia, el provenzal. No se trata de un caso independentista fuerte, sino de una comunidad con una identidad cultural muy marcada que encontró en el fútbol una forma de expresarse.

El seleccionado tiene antecedentes muy antiguos, ya que disputó partidos en 1921 ante Catalunya. Después pasó 87 años sin jugar hasta que reapareció en 2008. En la Euro 2026 competirá bajo la denominación Rouet Provence, como una de las seis selecciones confirmadas para el torneo.

Selección de Ticino

Ticino representa a una región del sur de Suiza donde el italiano es el idioma principal. Es una zona con una identidad distinta dentro del país, más cercana por lengua y cultura al norte de Italia que a otras partes suizas. Por eso su selección funciona como una forma de mostrar esa particularidad en una cancha.

El equipo se sumó a la ConIFA en los últimos años y todavía está dando sus primeros pasos internacionales. Su participación en la Euro 2026 le permitirá medirse con rivales de mayor recorrido, como Padania o la turcochipriota. Su caso, al igual que el de Raetia, muestra que este torneo también tiene lugar para regiones culturales, no solo para territorios en conflicto.