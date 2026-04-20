Ahorro en dólar: cómo viajar al exterior sin pagar un peso en alojamiento

Esta alternativa no es muy conocida, pero te permite recorrer distintos destinos del mundo con una experiencia distinta y muy atractiva.

El alojamiento puede dejar de ser un problema en tu próximo viaje con esta novedosa alternativa.

Planificar un viaje fuera del país implica gastos muy altos , especialmente por el costo del hospedaje . De todas formas, en los últimos años empezó a popularizarse una alternativa que cambia esa realidad y abre nuevas posibilidades para quienes buscan conocer el mundo sin gastar todos sus ahorros en dólares .

Cada vez son más las personas que se animan a probarla y descubren una forma distinta de disfrutar nuevos destinos y conocer personas de distintos países, ya que los beneficios de esta práctica van mucho más allá de lo económico .

El House Sitting es un acuerdo entre dos partes. Por un lado, los propietarios que necesitan que alguien cuide su vivienda durante su ausencia, pero por el otro, viajeros dispuestos a asumir esa responsabilidad a cambio de conseguir un hospedaje sin costo .

Quienes ofrecen su casa suelen viajar por vacaciones, trabajo o motivos personales y buscan alguien confiable que mantenga el lugar en condiciones. En la mayoría de los casos, también necesitan atención para sus mascotas , lo que suma una tarea adicional para el visitante que se anima a aceptarla.

A cambio, el cuidador puede alojarse en la propiedad durante el período acordado sin pagar alquiler . El trato no incluye un salario, ya que se basa en un intercambio de servicios. Este sistema funciona también gracias a la confianza, por lo que las plataformas especializadas con referencias son necesarias para conectar a ambas partes y validar perfiles.

Para acceder a estas oportunidades, es necesario registrarse en las páginas web dedicadas a este tipo de experiencias. Ahí mismo se crea un perfil con información personal, referencias y experiencia previa. Cuanto más completo sea, mayores serán las posibilidades de ser elegido.

Más que un ahorro en dólares: los beneficios de realizar House Sitting

La principal ventaja es evitar el gasto de alojamiento, uno de los rubros más caros al organizar un viaje internacional. Esto además permite destinar el presupuesto a otras actividades o extender la estadía sin que el costo se vaya tan alto.

Además, la experiencia suele ser más cómoda que la de un hotel o un hostel. Estas viviendas cuentan con cocina, espacios amplios y servicios básicos como internet o lavarropas, además de que en algunos casos los dueños incluso permiten el uso de su vehículo para moverse por la zona sin gastar en taxis o aplicaciones.

Otro punto a favor es el contacto directo con el día a día del lugar. Al alojarse en barrios residenciales y no en el centro, el viajero se acerca a la cultura local desde una perspectiva diferente que enriquece la experiencia y permite descubrir rincones menos populares.

La compañía de animales también es un plus para muchas personas. Cuidar mascotas genera un vínculo especial y le aporta otra dimensión al viaje. Para quienes no pueden tener animales en su vida diaria, esta opción es más que bienvenida.

Viaje mascota perro casa El contacto entre el viajero y el dueño de casa se hace mediante aplicaciones específicas con reseñas, para que la experiencia sea lo más segura posible. Freepik

Destinos dónde se pueden realizar

El House Sitting se practica en distintas partes del mundo y su popularidad crece año tras año. Ya es muy famoso en ciudades como Londres, Nueva York o Sídney.

La variedad de alojamientos es amplia, ya que va desde departamentos en zonas céntrica hasta casas frente al mar o cabañas en el campo. Para encontrar mejores oportunidades, existen plataformas que vuelven la búsqueda mucho más puntual, donde los usuarios pueden filtrar por ubicación, fechas y tipo de vivienda.

Si bien no se trata de un sistema completamente gratuito debido al costo de inscripción, el ahorro que se suele tener al final es muy considerable si se compara con el precio de un alojamiento tradicional.