No necesitas miles de dólares para viajar a un destino caro: los secretos de los expertos

Cómo tener la posibilidad de conocer los destinos más famosos y apreciados del mundo sin gastar una fortuna.

Cómo vacacionar en el exterior sin gastar todos tus dólares.

Viajar al exterior abre la puerta a culturas, paisajes y experiencias que muchas veces parecen reservadas a quienes cuentan con una fortuna. Pero lo cierto es que visitar esos lugares caros no requiere tener un presupuesto exorbitante: con planificación, estrategias inteligentes y decisiones acertadas, podés recorrer el mundo sin necesidad de gastar todos tus dólares .

El truco está en aprovechar oportunidades, evitar los costos innecesarios y ajustar tus expectativas: no se trata de renunciar a lo importante, sino de elegir con sabiduría . A continuación, compartimos los consejos que expertos viajeros recopilaron para que esos destinos soñados puedan ser accesibles para cualquiera.

Los mejores consejos para abaratar los costos en tus viajes al exterior.

Si bien puede parecer difícil, aquellos que son más experimentados a la hora de viajar conocen estrategias y opciones para abaratar los costos y, buscando información, se puede llegar a conocer estos testimonios y saberes que pueden ayudar a cualquier persona en un futuro viaje.

Entre los tips más importantes, podemos destacar: reservar con anticipación, viajar fuera de temporada, buscar alojamientos alternativos, utilizar el transporte de manera inteligente, comer como los locales, aprovechar actividades gratuitas o baratas y ser flexible con fechas y expectativas, entre otras.

Reservar con anticipación

Planear con meses de anticipación vuelos, alojamiento y actividades puede generar un ahorro considerable, ya que muchos proveedores ofrecen descuentos por reservar temprano. Además, se puede acceder a ofertas si estamos alerta a los vuelos baratos que ofrecen las aerolíneas.

Viajar fuera de temporada

Evitar las fechas más demandadas significa pagar menos. Por ejemplo, los Alpes en otoño o París fuera del verano pueden resultar mucho más económicos.

Buscar alojamientos alternativos

En lugar de hoteles lujosos, recurrir a hostales, alquileres tipo Airbnb, intercambio de casas o incluso opciones más rústicas como campings o cabañas compartidas puede reducir mucho el costo.

Transporte inteligente

Usar transporte público en lugar de taxis o autos privados es clave. En lugares como Europa, los pases de tren o combinaciones regionales pueden salir muy bien. En Japón, por ejemplo, el Japan Rail Pass es ideal para moverse entre ciudades de forma económica.

Comer como los locales

Evitá restaurantes turísticos y buscá mercados, puestos callejeros o cocinar vos mismo si el alojamiento lo permite. Esto puede representar ahorros sustanciales en comidas.

Aprovechar actividades gratuitas o de bajo costo

Muchos destinos ofrecen parques, senderos, plazas, museos con días con entrada gratuita o templos que se pueden visitar sin costo. Estas experiencias pueden ser tan memorables como las pagas.

Tarjetas turísticas integradas

Algunas ciudades ofrecen tarjetas que incluyen transporte público + acceso a atracciones por un precio fijo. Si planeás aprovechar muchas visitas, puede resultar muy conveniente.

Flexibilidad con fechas y rutas

Ser flexible con el día de salida, aeropuerto o ruta puede permitir aprovechar promociones inesperadas. Ajustar tu plan según ofertas puede ahorrar bastante.