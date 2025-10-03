"Rulo matrimonio": cómo es la operatoria con el dólar surgida el regreso de la restricción cruzada

El control aplicado días atrás por el BCRA buscó frenar un arbitraje entre el dólar oficial y los financieros que había florecido como vía para sacar una ganancia en pesos. Ahora, surgen alternativas.

Aún es posible comprar dólar oficial y vender dólar MEP para obtener una ganancia en pesos tras las recientes restricciones.

El Gobierno volvió a instaurar la "restricción cruzada" en el mercado cambiario para contener la volatilidad del dólar y frenar el arbitraje entre el tipo de cambio oficial y los financieros que realizaban muchos ahorristas para sacar un rédito con la brecha de sus cotizaciones. Sin embargo, el endurecimiento del cepo no impide que surjan atajos para burlar la restricción. Es por esto que nació el "rulo matrimonio" como vía alternativa para obtener una atractiva ganancia en pesos.

Puntualmente, la Comunicación A8336 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicada el 26 de septiembre de 2025, establece que quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán venderlos mediante operaciones financieras (MEP o CCL) durante los siguientes 90 días.

Para ello, las entidades financieras deberán exigir a los clientes una declaración jurada comprometiéndose a no realizar este tipo de operaciones con liquidación en moneda extranjera en ese plazo.

La medida no limita la cantidad de dólares oficiales que pueden adquirirse, sino que busca desalentar el arbitraje o “rulo financiero” , práctica consistente en comprar dólares al tipo de cambio oficial y revenderlos en mercados donde cotizan más alto.

dolar blue

Así es el "rulo matrimonio" para ganar pesos

Como indica su nombre, este rulo sólo puede ser realizado por una pareja y es muy sencillo. Básicamente, un miembro de la pareja tiene que comprar la cantidad de dólares oficiales que desee y luego transferírselos al otro para que este pueda vender dólar MEP.

Hoy en día, como no hay limitaciones para intercambiar dólares entre cuentas, se puede generar un gran beneficio contemplando que el dólar oficial está $1.450 y el MEP, $1.496. Por ejemplo, con $5.000.000, la ganancia superaría los $155.000.

De todas formas, los especialistas recomiendan ser cautelosos al proceder con esta operación dados los riesgos fiscales.

"Hoy en día, el rulo matrimonio puede llegar a ser una alternativa para invertir, pero puede que los agentes de bolsa o bancos pidan justificativo de fondos. Si bien un matrimonio legalmente casado puede aportar la documentación que le requieren, no es algo recomendable, ya que es un gris en la norma que podría llevar a un incumplimiento que perjudique a futuro", advirtió el asesor financiero Fernando Villar.