Dólar hoy: a cuánto opera este viernes 3 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial se vende a $1.401,38 y se compra a $1.454,16 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales se mantuvieron estables en los u$s42.231 millones. Mientras tanto, la tasa nominal anual (TNA) TAMAR subió levemente desde el 42,38% hasta el 42,88% (51,60% en términos efectivos), aunque la BADLAR descendió desde el 41% al 40,63% (49,06%).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.424,50.

El dólar blue se vende a $1.450 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1,8%.

El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.