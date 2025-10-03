El Gobierno admitió que la explicación de José Luis Espert no cerró el tema: "Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"

Adorni aseguró que cualquier duda sobre los vínculos de Espert con Machado “debe ser aclarada por él”, y recordó que el respaldo del presidente ya fue expresado públicamente.

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este viernes al video publicado por el diputado José Luis Espert , en el que reconoció haber recibido u$s200 mil de Fred Machado , empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a Espert. Y él está obligado a darlas . Nosotros, como Gobierno, debemos ser absolutamente transparentes y aclarar cualquier duda hasta el último detalle”, afirmó Adorni, al tiempo que destacó que los hechos ocurrieron durante la “actitud privada” del legislador y su “etapa de consultor y desarrollo profesional”.

El vocero dejó en claro que no responde por Espert: “Soy el vocero del presidente y del Gobierno nacional. Las preguntas sobre él no las puedo contestar, no soy su representante ni nada que se le parezca”, indicó ante la consulta de los periodistas sobre los 35 vuelos privados que realizó en la avioneta de Machado.

Respecto al respaldo presidencial, Adorni recordó que ya fue expresado públicamente en X y agregó: “Es probable que haya cuestiones que aún necesiten ser explicadas, y él las irá detallando como corresponde. No hay que tenerle miedo a eso”.

Finalmente, el vocero cerró con una reflexión sobre la responsabilidad de cada uno al dar declaraciones públicas: “Todos tenemos derecho a equivocarnos al brindar una declaración, pero las explicaciones que correspondan las tiene que dar él, no nosotros. El respaldo del Presidente fue claro y no hay mucho más para decir ”.

El video de José Luis Espert reconociendo la transferencia

Luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que dan cuenta de una transferencia por u$s200.000 proveniente de empresas de Fred Machado, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, reconoció haber recibido el dinero, aunque, en su defensa, argumentó que el giro fue declarado en su momento. Durante el día circularon versiones que indicaban una baja de su candidatura, finalmente continuará en carrera para octubre.

El candidato libertario grabó y publicó en redes sociales un video, que contó con la supervisión de Casa Rosada, en el que admitió la información que consta en los registros de la causa judicial que se lleva adelante en Texas, EEUU, en los que se da cuenta del envío de dinero desde compañías afines al empresario argentino acusado por narcotráfico a manos del economista.

El diputado afirmó que son "asuntos de la actividad privada" y que "no se trató de un pago del señor Machado sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales", aunque, también reconoció que la firma está "vinculada" a Machado. La firma, de la cual no hizo mención, conforma el entramado societario del acusado por EEUU.

"A comienzos de 2019, Fred Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“, comenzó.

Luego afirmó que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista".

En cuanto a los fondos, señaló cuatro puntos. “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

Respecto a las denuncias de la oposición aseguró que es una "campaña sucia" que "inventaron hace cuatro años" y "que hoy repiten". "Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía”, se defendió.