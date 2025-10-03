Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizan este viernes 3 de octubre

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.592,40 para la compra y a $1.685,61 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.729,75 para la compra y a $1.761,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.184,27.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
El euro digital llega en 2029
El Banco Central Europeo (BCE) confirmó que apunta a 2029 para el lanzamiento del euro digital, mientras nueve bancos europeos avanzan con una stablecoin en euros regulada por MiCA que debutará en 2026.
Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 3 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.424,5.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 3 de octubre
El dólar blue se vende a $1.450 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1,8%.
Valor del MEP hoy, viernes 3 de octubre
El dólar MEP opera a $1.505,50 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,8%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.551,15 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 8,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.506,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.925, según Binance.
