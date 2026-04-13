No regales tus dólares: la guía definitiva para tener internet en el exterior por poco dinero

Elegí la mejor alternativa para mantenerte comunicado fuera del país sin pagar de más ni llevarte sorpresas en la factura.

Elegir cómo mantenerte conectado en el exterior no tiene que tomarse a la ligera, ya que puede tener un gran impacto en el bolsillo.

Viajar al exterior implica mucho más que solo armar valijas y chequear pasajes. Mantener el celular operativo también forma parte del plan, especialmente todo para usar mapas, mandar mensajes o hacer reservas. De todas formas, muchas personas descubren tarde que la conectividad te puede hacer gastar cientos de dólares si no se evalúan las opciones disponibles antes de salir del país.

Hoy en día existen alternativas que permiten seguir conectado sin afectar tanto el bolsillo . Entre las más conocidas se encuentran el roaming tradicional y la eSIM , dos formas distintas de acceder a redes móviles en el extranjero. Entender cómo funciona cada una te ayuda a evitar pagar de más y elegir con criterio según el tipo de viaje que estás por hacer.

El roaming es el servicio que ofrecen las compañías de telefonía para que el usuario pueda usar su línea habitual fuera de su país. Funciona gracias a acuerdos entre operadores , que permiten conectarse a redes extranjeras. En la práctica, el celular detecta señal en el destino y habilita llamadas, mensajes y datos inmediatamente.

El problema está en el precio . Este sistema suele aplicar tarifas diarias fijas o cargos por consumo , que pueden ser elevadas incluso con un uso moderado. Además, el usuario depende de las condiciones que su operador haya pactado con las empresas del exterior, lo que puede afectar la calidad del servicio.

Por otro lado, la eSIM propone algo distinto, ya que se trata de un chip digital integrado en el dispositivo , que reemplaza la tarjeta física tradicional. Este permite descargar perfiles de distintos operadores sin necesidad de cambiar el chip que ya tenés en el equipo, facilitando todo el proceso desde el celular y en pocos pasos.

Una de sus características más valoradas es la posibilidad de contratar planes locales en el país de destino. Esto reduce mucho los costos y brinda un mayor control del gasto, debido a que muchos paquetes son prepagos. Además, el usuario sabe de antemano cuántos datos tiene disponibles y por cuánto tiempo.

Otra de las grandes diferencias está en la flexibilidad, ya que, con una eSIM, el teléfono puede almacenar varios perfiles y alternar entre ellos según la necesidad, siendo muy útil para quienes visitan más de un país o necesitan separar el uso personal del laboral. Por su parte, el roaming mantiene al usuario atado a su proveedor de origen.

También hay que considerar la compatibilidad, ya que no todos los equipos admiten una eSIM, aunque la mayoría de los modelos lanzados en los últimos años sí incluyen esta tecnología. Para ahorrarse cualquier problema antes de viajar, lo mejor es revisar esta característica y consultar con la compañía para evitar cualquier inconveniente.

Aeropuerto dólar plata preocupado hombre viaje El Roaming y la eSIM ofrecen ventajas diferentes, pero a la larga solo una es más económica. Pexels

La mejor opción para un viajero con presupuesto ajustado

Para quienes buscan gastar lo menos posible, la eSIM va a ser la alternativa más conveniente. Con esta opción, los planes prepagos permiten elegir paquetes según la duración del viaje o la cantidad de datos necesaria. Además, existen opciones de pocos gigas para escapadas más cortas y otras más completas para las más prolongadas.

Otra ventaja es la previsibilidad. Al pagar por adelantado, no hay sorpresas al volver. Esto lo diferencia del roaming, donde el costo puede variar según el uso diario o extenderse si el viaje cambia de fecha. La practicidad también es fundamental porque la activación de una eSIM se hace en segundos mediante un código QR o desde una app, sin necesidad de buscar locales físicos ni de comprar tarjetas en aeropuertos.

En el caso del roaming, el proceso es mucho más simple, ya que solo requiere habilitar el servicio con la operadora. De todas formas, esa comodidad implica facturas más elevadas. Además, el usuario no siempre tiene control sobre la calidad de la red a la que se conecta.