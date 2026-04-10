El mejor consejo para conseguir tu ahorro en dólares: de qué trata el "método de barrido" + Seguir en









Este innovador estilo de juntar dinero está haciéndose cada vez más popular y requiere de una estricta conducta financiera.

Con este nuevo método, ahorrar es más probable y efectivo. Imagen: Freepik

En la Argentina, el ahorro en dólares sigue siendo una de las estrategias más elegidas por quienes buscan proteger su dinero frente a la inflación y la inestabilidad económica. A lo largo de los años, esta práctica se volvió casi una costumbre, especialmente en contextos donde el peso pierde valor rápidamente.

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En ese escenario, cada vez más personas buscan formas inteligentes de organizar sus finanzas para poder ahorrar de manera constante. No se trata solo de cuánto ganás, sino de cómo administrás tus ingresos para generar un excedente que luego puedas transformar en ahorro o inversión.

Ahorrar dólares El dólar sigue siendo uno de los métodos más efectivos para cuidar el patrimonio. Imagen: Freepik En este contexto surgieron distintos métodos que prometen mejorar la disciplina financiera. Uno de los más llamativos es el llamado “método de barrido”, una estrategia que ya ayudó a muchas personas a aumentar su patrimonio y que se volvió tendencia en el mundo de las finanzas personales.

Todo lo que tenés que saber sobre el "método de barrido" para ahorrar El “método de barrido” propone un enfoque distinto al ahorro tradicional. En lugar de separar una parte fija del ingreso desde el inicio, la idea es cubrir primero los gastos necesarios para vivir y luego destinar todo el dinero sobrante al ahorro o la inversión.

En la práctica, esto implica definir cuánto necesitás para mantener tu estilo de vida y evitar aumentar ese nivel de gasto incluso cuando tus ingresos crecen. Todo el excedente se “barre” automáticamente hacia una cuenta de ahorro o inversión, lo que permite acumular capital de forma constante.

Ahorrar dólares Esta forma de ahorrar requiere de una conducta financiera un poco más estricta de lo normal. Imagen: Freepik Un punto clave de este método es mantener un monto base en la cuenta para cubrir gastos mensuales y transferir regularmente el resto del dinero. De esta manera, el ahorro no depende de la voluntad sino de un sistema organizado. Además, quienes lo aplican suelen enfocarse más en el crecimiento de su patrimonio total que en el control detallado de cada gasto, lo que simplifica la gestión financiera y reduce el estrés asociado al dinero. Otra alternativa para juntar tus dólares: la regla del 1% Otra estrategia que ganó popularidad es la llamada “regla del 1%”, un método simple pensado para quienes tienen dificultades para ahorrar grandes cantidades de dinero de golpe. Su principal ventaja es que propone empezar con cambios mínimos pero sostenidos en el tiempo. La lógica es aumentar progresivamente el porcentaje de ahorro, por ejemplo, subiendo apenas un 1% cada mes. Ahorrar en dólares El segundo estilo es más conservador y progresivo, pero con el tiempo da buenos resultados. Imagen: Freepik De esta forma, el impacto en el bolsillo es casi imperceptible al principio, pero con el paso del tiempo genera un crecimiento significativo del capital. Este sistema funciona especialmente bien porque se basa en la constancia y en la automatización. Al tratarse de incrementos pequeños, resulta más fácil sostener el hábito sin sentir que se está haciendo un gran sacrificio económico.

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