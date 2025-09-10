Pasajes de avión más baratos: ahorrá dólares en la planificación de tu viaje al exterior







La mejor manera de no caer en gastos excesivos, especialmente en dólares, a la hora de vacacionar es planificando y sabiendo cómo pagar.

A la hora de realizar un viaje al exterior existen muchas dudas. Principalmente, porque el comportamiento de las autoridades gubernamentales de Argentina suele ser muy cambiante con respecto al dólar. Los impuestos varían en cortos períodos de tiempo y puede ser muy confuso.

Por eso, una de las mejores opciones es pagar directamente usando dólares, ya sea desde la caja de ahorro, o con efectivo. De esta manera se evitan recargos como el impuesto país, que es del 30% actualmente, y también el riesgo de volatilidad en la cotización de la divisa.

25% más baratos: cómo ahorrar dólares en los pasajes de avión Uno de los portales más utilizados por los argentinos para descubrir vuelos baratos es Turismo City. El sitio web, además de mostrar ofertas y oportunidades, también contempla los métodos más efectivos para ahorrar en la compra de pasajes de avión al exterior.

En este sentido, ya sea con dólares en caja de ahorro, dólar MEP o en efectivo, puede ser hasta un 25% más barato la compra de los pasajes en esta divisa, independientemente de la cotización. Y esto es porque, a la hora de pagarlo en pesos, el precio varía según el valor del día y, además, se le suma el impuesto país del 30% y otras tasas de ARCA (ex AFIP).

De todas maneras, también hay otras formas de evitar este tipo de impuestos pagando con tarjeta de crédito. Realizando el Stop Debit y pagando el resumen en dólares, también podés acceder al descuento del impuesto país, siempre y cuando ejecutes el pago antes del vencimiento de la tarjeta. Por último, está la opción de realizar compras con débito en dólares. Para utilizar este método, previamente se deben depositar dólares en la cuenta corriente y configurar en el Home Banking para que los gastos en USD sean debitados en esta misma moneda.

