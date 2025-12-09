Tus dólares rinden más: vacacionar en Brasil es más barato que visitar la Patagonia

Pese al dólar alto, Brasil vuelve a ser más conveniente que la Patagonia, con paquetes y estadías que estiran mejor el presupuesto.

Con playas cálidas y tarifas competitivas, Brasil se consolida como el destino que redefine el verano para miles de argentinos.

El valor del dólar y la suba constante de precios locales cambiaron el mapa turístico para miles de argentinos. En ese escenario, Brasil volvió a ganar terreno gracias a un costo diario más accesible que el de varios destinos nacionales. Esta tendencia impulsó comparativas que muestran diferencias llamativas entre playas brasileñas y ciudades patagónicas.

El fenómeno no solo responde al tipo de cambio, sino también a la variedad de ofertas disponibles en el país vecino. Desde paquetes all inclusive hasta estadías en playas populares como Florianópolis y Búzios , los valores contrastan con los de Bariloche, Ushuaia o San Martín de los Andes , donde el presupuesto diario se eleva con rapidez.

Un relevamiento reciente mostró que descansar en un hotel all inclusive en Maceió cuesta prácticamente lo mismo que hospedarse en la Patagonia. Para la semana del 5 al 12 de enero, un paquete por persona asciende a $3.481.656 en Maceió , mientras que en Bariloche cuesta $3.495.220 , una diferencia mínima pese al fuerte atractivo turístico del sur.

Los precios para el verano muestran una brecha creciente entre Brasil y la Patagonia, con valores medidos en dólar que favorecen al destino vecino.

Fuera de los all inclusive, la brecha se vuelve más evidente. Destinos como Florianópolis o Búzios ofrecen paquetes que oscilan entre $1.098.996 y $1.613.559 por persona, incluyendo vuelo directo y alojamiento tres estrellas con desayuno. En contraste, opciones similares en el sur argentino superan ampliamente esos montos.

Además, plataformas de alojamiento revelaron que siete de cada diez argentinos que viajan al exterior eligen Brasil para pasar sus vacaciones. Este patrón se sostiene incluso con ajustes en el dólar, ya que los precios promedio diarios muestran que vacacionar en Argentina puede costar US$300 por día , frente a los US$200 estimados para destinos internacionales.

Incluso ciudades patagónicas muy elegidas, como San Martín de los Andes o Ushuaia, presentan costos elevados para la temporada 2026. Paquetes a Ushuaia rondan los $2.670.813, mientras que viajar a San Martín de los Andes puede costar cerca de $2.344.612, diferencias que pueden superar más del 100% respecto de algunas playas brasileñas.

Año nuevo en Rio de Janeiro: cuánto cuesta

Los precios de los vuelos para celebrar Año Nuevo en Río de Janeiro varían según fechas y disponibilidad, pero aún se mantienen competitivos frente a destinos locales. Para diciembre, un pasaje económico con regreso en enero puede encontrarse desde US$ 316 para la ida y 230 dólares para la vuelta, opciones que resultan atractivas para quienes buscan clima cálido y playa.

Quienes prefieran viajar unos días antes del 31 pueden optar por alternativas como un vuelo el 24 de diciembre a US$ 340, o bien partir el 28 con un costo de US$ 755 El regreso puede programarse para el 4 de enero por US$ 560 o para el 8 por US$ 366, permitiendo ajustar el presupuesto según las fechas elegidas y la duración de la estadía.