La agenda de Javier Milei en Noruega: Nobel, reuniones bilaterales y regreso exprés

El Presidente viaja este lunes a Noruega para asistir al Nobel de la Paz que recibirá María Corina Machado. Allí mantendrá reuniones con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre. Regresará al país el jueves para seguir de cerca la actividad legislativa de extraordinarias.

El presidente Javier Milei viajará este lunes 8 de diciembre por la noche a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado , y desarrollará una intensa agenda oficial antes de regresar a la Argentina el jueves por la mañana.

El mandatario busca mantener la presencia internacional mientras acelera la actividad local por el inminente inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

La comitiva presidencial partirá a las 20 de este lunes , con llegada prevista a la capital noruega el martes a las 17.30 (hora argentina). Milei fue invitado por la propia Machado, líder de Vente Venezuela, a quien ya había felicitado públicamente tras conocerse el premio, destacando su “defensa valiente de la libertad y de la democracia” frente al régimen de Nicolás Maduro.

La presencia del Presidente ocurre en medio de un delicado vínculo diplomático con Caracas, tras el asedio a la embajada argentina y la detención e incomunicación del gendarme Nahuel Gallo.

La actividad central será el miércoles 10 de diciembre , cuando a las 13 Milei asista a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. El evento reunirá a delegaciones internacionales y a mandatarios de la región, entre ellos Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Ese mismo día, a las 15.30, el jefe de Estado mantendrá una audiencia con el Rey Harald V, y luego, a las 17.10, una reunión bilateral con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en un encuentro clave para explorar vínculos políticos y económicos con el país escandinavo.

El itinerario concluirá el mismo miércoles: a las 20, Milei abordará el vuelo de regreso hacia la Argentina. Su arribo está previsto para el jueves 11 de diciembre a las 9.30.

Regreso por las sesiones extraordinarias

La breve estadía responde a la necesidad del Gobierno de encarar una agenda legislativa cargada. Las sesiones extraordinarias comienzan el 10 de diciembre, en paralelo al viaje del Presidente, y el oficialismo buscará avanzar con debates claves como el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas laboral, tributaria y previsional.

Milei llegará de Oslo directamente a un escenario político de alta tensión, donde el Congreso y los gobernadores serán actores determinantes para la aprobación de las iniciativas más relevantes de su administración.