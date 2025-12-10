El dólar blue subió $10 a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha quedó en 0,2%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial rebotó, mientras el blue subió y el MEP bajó; S&P Merval y bonos en rojo
-
El dólar blue extendió avance por segunda rueda consecutiva y tocó máximos de una semana
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 10 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.442.
El dólar oficial minorista se ubica a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.463,14 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar blue opera a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.510,43 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.468,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,79, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.245, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario