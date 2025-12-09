Sin presencia sindical, el Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó las conclusiones en Casa Rosada. Habrá proyectos de ley que serán enviados al Congreso.

El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 y el jefe de Gabinete Manual Adorni presentó las conclusiones en Casa Rosada. Durante la presentación no asistieron representantes del sector sindical.

Pese a las rispideces de la última reunión, tras el rechazo del dirigente sindical Gerardo Martínez a la esencia de la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei envió a los representantes un borrador para su revisión técnica. La idea de la administración libertaria sería dejar plasmada la falta de consensos y las posturas sectoriales en el documento, cuyos detalles finales se discutirán este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

Así, el jefe de Gabinete Manuel Adorni planea recibir al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo ; a la senadora Carolina Losada ; al diputado Cristian Ritondo ; al dirigente de la CGT Gerardo Martínez y al presidente de la UIA Martín Rappallini , quienes integran el órgano en representación de sus respectivos sectores.

Adorni presentó las conclusiones preliminares sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo y anunció que, a lo largo del día, se publicarán en Argentina.gob.ar el informe completo, los proyectos de ley ya finalizados y toda la documentación aportada por los consejeros.

Aclaró, además, que dos de los ítem del acuerdo —la reforma previsional y la coparticipación federal, correspondientes a los puntos seis y nueve— no fueron abordados por el Consejo. “La coparticipación federal exige la participación de todos los gobernadores y la reforma previsional implica modificaciones en el esquema laboral; por eso esos dos temas quedaron fuera del análisis en esta etapa”, explicó el exvocero presidencial desde la Casa Rosada. También recordó que el organismo tiene un carácter “estrictamente consultivo”, sin facultades vinculantes.

Pese a ello, destacó la relevancia del trabajo realizado: “El aporte del Consejo de Mayo ha sido invaluable, porque marca el calendario legislativo de todo 2026.”

Entre los puntos principales:

Propiedad privada: la nueva Ley de Expropiaciones establecerá indemnización a valor de mercado previo al anuncio, actualización por IPC y tasación independiente; desalojos inmediatos ante usurpaciones; cambios en regulaciones dominiales y flexibilización en tierras rurales.

Equilibrio fiscal: se impulsa la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit, penaliza el gasto sin partida y la emisión del Banco Central. Se pide a gobernadores comprometerse a no endeudarse si tienen déficit.

Gasto público: Nación redujo su gasto, pero provincias y municipios lo aumentaron en 2025. Se sugiere congelar el gasto primario real y condicionar los ATN a quienes no cumplan metas.

Educación: mayor autonomía para provincias y escuelas; contenidos mínimos nacionales; modalidades flexibles; evaluaciones censales obligatorias al final de la secundaria.

Reforma tributaria: proyectos que incluyen simplificación del Impuesto a las Ganancias, baja de cargas laborales, eliminación de múltiples impuestos internos y cedulares, exenciones y nuevos regímenes de incentivo.

Recursos naturales: modificación de Ley de Glaciares, revisión de zona fría y Ley de Bosques; eliminación de leyes de compre provincial y topes de mano de obra; advertencia por el boom minero.

Modernización laboral: actualización integral de normas, inclusión de trabajadores autónomos y de plataformas, cambios al trabajo agrario y derogación de la Ley de Teletrabajo.

Apertura comercial: Argentina debe alinearse a tratados internacionales; impulso al Tratado de Cooperación en Patentes; envío de tratados pendientes.

Última reunión del Consejo de Mayo antes del envío al Congreso

Desde su debut el 24 de junio, el Consejo de Mayo -que tuvo inicialmente en la coordinación a Guillermo Francos- se reunió cinco veces, una por mes, para avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo firmado por el Presidente y una veintena de gobernadores en Tucumán. Los avances, hasta ahora reservados, se harán públicos este martes.

La presentación del paquete coincide con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, previsto del 10 al 30 de diciembre. Como anticipó este medio, quedarán afuera los puntos 5 y 9, referidos a la redistribución de fondos coparticipables y a la reforma previsional, que por su complejidad se tratarán más adelante dentro de los cambios de “tercera generación”.

Aunque hay coincidencias en varios aspectos, el temario oficial solicitado para la prórroga incluye estrictamente el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal, la Ley de Glaciares, la iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit, además de las reformas laborales y del Código Penal. El resto de los puntos contemplados en el informe quedará para el período legislativo de 2026.

Pese a las objeciones de la CGT por el articulado laboral, el Gobierno anticipó que avanzará con el proyecto elaborado por sus equipos para iniciar el tratamiento en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que podría ser convocada este jueves.

javier milei gabinete El Ejecutibo mantiene bajo reserva el formato del paquete de proyectos.

En su nuevo rol de jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich busca acelerar la reforma, aunque en el oficialismo admiten que su complejidad podría extender el debate y llevar la media sanción a enero o febrero. Algo similar ocurriría con la reforma del Código Penal, cuyo tratamiento podría incluso pasar para el período ordinario desde el 1° de marzo.

En paralelo, el Presidente designó un equipo para asegurar los apoyos legislativos necesarios para la segunda etapa de gestión. Para ello, Manuel Adorni trabaja junto al ministro del Interior Diego Santilli para sumar adhesiones de gobernadores aliados, mientras el titular de Diputados Martín Menem y Patricia Bullrich hacen lo propio en el Congreso. La coordinación semanal está a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la participación del asesor Santiago Caputo.