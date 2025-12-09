Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 9 de diciembre + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas se mantuvieron por debajo de los u$s42.000 millones.

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.463,14 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s17 millones, hasta los u$s41.739 millones. Se trató del nivel mínimo desde el 25 de noviembre (si se excluye el dato del último día hábil de noviembre, cuando suelen haber fuertes caídas por movimientos habituales de fin de mes).

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, martes 9 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442.

El dólar oficial minorista se ubicó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.463,14 para la venta.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 9 de diciembre El dólar blue cerró en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 9 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.510,43 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%. Valor del dólar MEP hoy, martes 9 de diciembre El dólar MEP opera a $1.468,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50. Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,79, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.245, según Binance.