El Gobierno se prepara para volver al mercado de deuda en dólares y refuerza la licitación con nuevas medidas

Argentina volverá a emitir deuda en dólares este miércoles tras ocho años, y para garantizar la demanda, autorizó a las aseguradoras a usar cauciones bursátiles en la licitación. A su vez, Luis Caputo anunció que busca captar u$s1.000 millones, con una tasa menor al 9%.

La Argentina retornará este miércoles al mercado de deuda en dólares , un hito que no se registra desde enero de 2018. Pero, además, este martes el Gobierno activó una normativa clave para apuntalar la demanda de la colocación. A través de una nueva resolución, autorizó a las aseguradoras a apalancarse con cauciones bursátiles para participar en la licitación del bono. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo , reforzó las expectativas sobre el Bonar 2029N al asegurar que “el objetivo es conseguir u$s1.000 millones a una tasa menor al 9%”.

En la nueva licitación de deuda, Economía ofrecerá un bono con un cupón del 6,5% anual y vencimiento en 2029 . El objetivo es recaudar fondos para afrontar los pagos de enero , que acumulan u$s4.300 millones . Se espera que esta colocación, bajo ley nacional , sea la antesala del regreso al mercado voluntario de crédito internacional. En ese marco, el Gobierno reforzó con algunas medidas adicionales los incentivos para que determinadas entidades tengan más apetito para participar de la licitación.

Este martes se conoció que, mediante la Resolución 668/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que “las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán celebrar operaciones de caución bursátil denominada en moneda extranjera, utilizando títulos públicos en cartera, siempre y cuando el producido sea utilizado exclusivamente para la adquisición en licitación primaria de títulos públicos soberanos denominados en moneda extranjera” .

Según Andrés Reschini , de F2 Soluciones Financieras , esta normativa implica que las aseguradoras pueden usar su cartera de títulos públicos como colateral para tomar caución en dólares y, con el producto de esa operación, licitar el nuevo Bonar 2029N .

Por su parte, desde Max Capital también se hicieron eco de esta disposición: “El Gobierno, aparentemente buscando demanda local, permitió que las compañías de seguros utilicen caución para comprar el nuevo bono en la licitación, con un límite máximo de financiamiento del 20% de su cartera de bonos públicos”.

Luis Caputo fijó objetivo sobre monto y tasa: qué opina el mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una charla organizada por el Grupo IEB -en la que fue entrevistado por el Presidente y Fundador de Grupo IEB y de la Fundación IEB, Juan Ignacio Abuchdid-, dio detalles de lo que espera obtener en la licitación en moneda extranjera de esta semana: “El objetivo es conseguir u$s1.000 millones a una tasa menor al 9%”. También afirmó que “Argentina tiene un potencial de comprimir enormemente el riesgo país”.

“Creo que tiene chances”, expresó Reschini sobre el objetivo planteado por Caputo para la licitación del miércoles. Para el analista, será importante ver cuánta oferta recibe, además de la tasa de corte, porque “ahí habrá una señal importante para el mercado”.

“El monto es viable. Y sobre la tasa, yo creo que buscarán que corte por debajo de 10% intentando anclar expectativas. Si bien por curva debería rendir dos dígitos, creo que puede cortar en el rango 9-10%”, agregó Franco.

“Dada la estructura de probabilidades de default de la curva de bonos en dólares, y luego de ajustar por ley local, valuamos el bono en u$s86,7, un YTM de 10,7%”, analizaron, en cambio, desde Max Capital. Y ampliaron: “El Gobierno buscaría ubicar el bono en un punto de la curva donde la pendiente ascendente permita una YTM por debajo del 10%, pero con la actual estructura de probabilidades de default, eso parece desafiante”.

Respecto de la nueva normativa, desde ese bróker agregaron que “las aseguradoras locales podrían, en principio, presionar gracias a la nueva regulación, pero en última instancia el inversor marginal es una combinación de inversores offshore y corporativos locales, que no tienen ningún incentivo adicional”. Aun así, expresaron que la emisión es una noticia positiva para “probar el mercado”, aunque el Gobierno podría considerar beneficios regulatorios para inversores locales con el fin de aumentar la demanda y reducir los rendimientos.