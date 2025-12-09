Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 9 de diciembre

El dólar oficial se ubica a $1.435 y cayó cuatro días consecutivos la semana pasada, en medio de un buen clima en los mercados domésticos que se profundizó tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de que Argentina volverá a colocar un bono en los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos de enero. En ese marco, el blue se ubica como el tipo de cambio más barato.
El oro no dejará de brillar: tras un año histórico, el mercado anticipa nuevas subas en 2026
El metal amarillo se cansó de quebrar récord a lo largo del año. Se distanció del resto de los activos del menú de inversiones, en términos de rentabilidad en 2025. Cierto es que los árboles no crecen hasta el cielo, pero los pronósticos apuntan a que, moderadamente, seguirá escalando.
Por Jorge Herrera
