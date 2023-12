Qué es el PBI en Argentina

El PBI per cápita, permite visualizar cuánta riqueza se crea, o existe, por persona dentro del país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el PIB como: "una medida agregada de producción igual a la suma de los valores brutos agregados de todas las unidades residentes e institucionales dedicadas a la producción y los servicios (más impuestos y menos subsidios, sobre productos no incluidos en el valor de sus productos)" .

Qué es el PBI per cápita y cómo se calcula

El PBI per cápita, permite visualizar cuánta riqueza se crea, o existe, por persona dentro del país. También llamado ingreso per cápita o renta per cápita, este valor es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para calcularlo, se divide el PBI del país entre el número de habitantes.

El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un país en un momento determinado, pero no es un reflejo de la realidad, sino un valor que intenta dar una idea de la relación entre el nivel de ingresos de un país y su población. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas.