Qué es el "punto Anker" que celebró el Gobierno: qué beneficios y riesgos hay detrás

Según el Gobierno, se llegó al "crowding in" que ocurre cuando el aumento en el gasto público estimula la inversión privada en lugar de desplazarla.

Se trata del primer vencimiento de deuda que no puede cubrir la administración de Javier Milei. Según el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, eso de debe a que "el ancla fiscal y monetaria está generando una devolución de recursos del sector público al sector privado que resulta en mayor crédito a las familias y empresas".

Los riesgos detrás del "punto Anker"

"Cabe señalar que el efecto 'crowding in' es menor que el que dan a entender los funcionarios. En efecto, aceptando esa explicaciones como válidas el efecto 'crowding in' es de $1,34 blones (la diferencia entre lo que vencía y lo ofertado). La diferencia entre lo ofertado y lo aceptado (casi $1 blón) es un efecto expansivo decidido por el Tesoro para no convalidar mayor suba de tasas", explicaron desde Aurum Valores.

Ahora bien, como en las licitaciones están involucrados todo tipo de inversores, para que la afirmación de que comenzó el “crowding in” sea correcta se debería poder analizar el resultado con un nivel de desagregación que no se brinda y así definir cuánto de lo que vencía estaba en poder del sistema financiero y cuánto de lo que se colocó lo demandó el sistema financiero, de forma tal de que podamos definir si el sistema financiero aumentó su capacidad prestable luego de la licitación.

"Esa información no está disponible y solo podrá inferirse a partir de datos que aparecerán hacia fin de la semana próxima", añadieron desde Aurum.

"Sin disponer de ese nivel de desagregación lo que está claro es que en la licitación hubo una caída en la demanda de deuda del Tesoro por parte del sector privado. Otra explicación posible es que dentro de los que no renovaron el vencimiento de la Lecap del 30/09 están algunos importadores que venían haciendo carry de tasas considerando que a partir de la baja del impuesto PAIS (efectiva desde septiembre) debieron esperar 30 días para hacerse de las divisas del BCRA", añadieron.

En tanto, desde el bróker PPI concluye que el resultado de la licitación no es necesariamente negativo. "Este cambio de estrategia fue anticipado por el equipo económico, que explicó que la relación de renovación de las subastas de moneda local iba a caer por debajo de 100% a medida que se recuperara la demanda de crédito".

Además, PPI consideró que una tasa de renovación inferior a 100% refleja una reasignación estratégica de los pesos para otros fines, "lo que subraya la demanda de liquidez del mercado, evidente en los bancos que satisfacen el creciente apetito por crédito al sector privado". Sin embargo desde PPI advierten: "Abrir esta vía de monetización podría generar presión adicional sobre la senda de desinflación si la demanda real de dinero no se fortalece simétricamente".