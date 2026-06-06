Qué promociones hay este sábado 6 de junio en un importante supermercado y cómo aprovecharlas

Los clientes de este hipermercado pueden acceder a reintegros y cuotas sin interés con distintas promociones bancarias y billeteras virtuales este mes.

Hay ﻿beneficios exclusivos de financiación y descuentos adicionales con MODO, Mercado Pago y Naranja X.

Supermercados Día renovó sus promociones para este mes de junio con descuentos en productos de almacén, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Además de las ofertas habituales, los clientes pueden acceder a beneficios adicionales a través de distintas promociones bancarias y billeteras virtuales , que incluyen reintegros y cuotas sin interés.

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Entre las ofertas destacadas aparecen productos de consumo masivo como yerba, té, arroz, fideos y mayonesa, además de vinos, aperitivos y artículos de higiene de marcas conocidas. A esto se suman beneficios con MODO, Mercado Pago, Naranja X y tarjetas de crédito bancarias.

Quienes planean hacer las compras del fin de semana pueden encontrar descuentos en varios productos básicos de almacén y opciones para el desayuno o la merienda.

Entre las ofertas destacadas aparecen:

yerba mate Taragüí 500 g: $2.295

té Taragüí 50 saquitos: $1.499

dulce de leche DIA light 400 g: $2.200

arroz Integral DIA 1 kg: $1.399

arroz Parboil DIA 1 kg: $1.850

fideos Matarazzo y Rina 500 g: $2.800

mayonesa Hellmann's 475 g: $2.400

harina para pizza Morixe 1 kg: $1.463

polenta Molinos Ala 500 g: $850

salsas Knorr seleccionadas: $1.345

papas fritas Lay's y Doritos: $3.780

Para quienes buscan opciones para una comida rápida, también se destacan los productos congelados y frescos:

milanesas de soja Granja del Sol 150 g: $1.850

hamburguesas de carne DIA 240 g: $5.250

queso Provolone DIA: $4.490

queso Mozzarella DIA: $5.290

helado DIA 1 litro: $5.190

bebidas alcoholicas supermercado Gemini AI

Bebidas

El folleto de junio también incluye promociones en bebidas con y sin alcohol. Entre las opciones sin alcohol se encuentra margo Terma 1,75 litros: $2.320

Por otro lado, quienes busquen bebidas para reuniones o encuentros del fin de semana pueden aprovechar descuentos en vinos y aperitivos, las principales ofertas son:

vino Blue Evolution Frizze: $2.290

vinos Malbec seleccionados: desde $3.790

espumante Puisa: $6.990

aperitivo Gancia 950 ml: $7.880

fernet Branca 750 ml: $8.990

vino Salentein Malbec: hasta $12.990

Los precios pueden variar según la sucursal y el stock disponible, aunque forman parte de las promociones oficiales informadas por la cadena para junio.

pelo lavado cabello shampoo acondicionador

Cuidado personal e higiene

Los productos de cuidado personal son otro de los sectores con descuentos importantes este mes.

shampoo Dove 400 ml: $6.859

acondicionador Dove 400 ml: $6.859

shampoo Pantene 250/300 ml: $7.319

acondicionador Pantene 250/300 ml: $7.319

shampoo Elvive 400 ml: $8.120

acondicionador Elvive 400 ml: $8.120

acondicionador Dove Bond Repair 250 ml: $5.740

óleo Dove Bond Repair 110 ml: $9.620

También aparecen descuentos en productos de uso diario:

Desodorante Nivea Aerosol 150 ml: $3.590

Desodorante Dove Roll-On 50 ml: $2.799

Rexona Clinical 150 ml: $5.240

Axe Aerosol 150 ml: $4.540

Body Splash BONTÉ 150 ml: $6.390

También hay promo en jabones y cuidado de la piel, entre las ofertas destacadas figuran:

labón líquido Dove 250 ml: desde $4.290

jabón Dove en barra 90 g: $2.089

crema corporal Nivea Soft Milk 250 ml: $5.799

crema corporal Nivea Extra Seca 250 ml: $6.190

crema facial Nivea 100 ml: $6.149

toallitas desmaquillantes Nivea Rose Care: $5.999

En xuanto a higiene bucal se pueden encontrar:

pasta dental Sensodyne 90 g: $4.300

pasta dental Meraki 90 g: $6.300

colgate Total 12: $4.950

colgate Triple Acción: $1.630

cepillo de dientes Meraki Bambú: $2.700

hilo dental GUM: $3.220

enjuague bucal Colgate Plax 250 ml: $3.500

Pagar con tarjeta Imagen: Freepik

Promociones bancarias

Además de los descuentos en productos, Supermercados Día ofrece beneficios adicionales con distintos medios de pago.

MODO

20% de reintegro

disponible los viernes y sábados

compra mínima de $35.000

tope mensual de $20.000 por banco adherido

válido con tarjetas de débito y crédito participantes

vigencia hasta el 31 de julio

Tarjetas bancarias

Los clientes que paguen con: Visa, Mastercard American Expres o Cabal, van a poder acceder a 3 cuotas sin interés los sábados hasta el 30 de junio

Naranja X

3 cuotas sin interés

disponible todos los días

exclusivo con Plan Z

Mercado Pago

3 cuotas sin interés

todos los días de la semana

compra mínima de $50.000

sin tope de reintegro

pagando con Crédito Mercado Pago

vigencia hasta el 30 de junio

Todas estas promociones pueden usarse tanto en las sucursales físicas como en la tienda online de Supermercados Día, permitiendo combinar descuentos en productos con beneficios de financiación y reintegros .