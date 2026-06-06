Supermercados Día renovó sus promociones para este mes de junio con descuentos en productos de almacén, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Además de las ofertas habituales, los clientes pueden acceder a beneficios adicionales a través de distintas promociones bancarias y billeteras virtuales, que incluyen reintegros y cuotas sin interés.
Qué promociones hay este sábado 6 de junio en un importante supermercado y cómo aprovecharlas
Los clientes de este hipermercado pueden acceder a reintegros y cuotas sin interés con distintas promociones bancarias y billeteras virtuales este mes.
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Entre las ofertas destacadas aparecen productos de consumo masivo como yerba, té, arroz, fideos y mayonesa, además de vinos, aperitivos y artículos de higiene de marcas conocidas. A esto se suman beneficios con MODO, Mercado Pago, Naranja X y tarjetas de crédito bancarias.
Alimentos y merienda
Quienes planean hacer las compras del fin de semana pueden encontrar descuentos en varios productos básicos de almacén y opciones para el desayuno o la merienda.
Entre las ofertas destacadas aparecen:
- yerba mate Taragüí 500 g: $2.295
- té Taragüí 50 saquitos: $1.499
- dulce de leche DIA light 400 g: $2.200
- arroz Integral DIA 1 kg: $1.399
- arroz Parboil DIA 1 kg: $1.850
- fideos Matarazzo y Rina 500 g: $2.800
- mayonesa Hellmann's 475 g: $2.400
- harina para pizza Morixe 1 kg: $1.463
- polenta Molinos Ala 500 g: $850
- salsas Knorr seleccionadas: $1.345
- papas fritas Lay's y Doritos: $3.780
Para quienes buscan opciones para una comida rápida, también se destacan los productos congelados y frescos:
- milanesas de soja Granja del Sol 150 g: $1.850
- hamburguesas de carne DIA 240 g: $5.250
- queso Provolone DIA: $4.490
- queso Mozzarella DIA: $5.290
- helado DIA 1 litro: $5.190
Bebidas
El folleto de junio también incluye promociones en bebidas con y sin alcohol. Entre las opciones sin alcohol se encuentra margo Terma 1,75 litros: $2.320
Por otro lado, quienes busquen bebidas para reuniones o encuentros del fin de semana pueden aprovechar descuentos en vinos y aperitivos, las principales ofertas son:
- vino Blue Evolution Frizze: $2.290
- vinos Malbec seleccionados: desde $3.790
- espumante Puisa: $6.990
- aperitivo Gancia 950 ml: $7.880
- fernet Branca 750 ml: $8.990
- vino Salentein Malbec: hasta $12.990
Los precios pueden variar según la sucursal y el stock disponible, aunque forman parte de las promociones oficiales informadas por la cadena para junio.
Cuidado personal e higiene
Los productos de cuidado personal son otro de los sectores con descuentos importantes este mes.
- shampoo Dove 400 ml: $6.859
- acondicionador Dove 400 ml: $6.859
- shampoo Pantene 250/300 ml: $7.319
- acondicionador Pantene 250/300 ml: $7.319
- shampoo Elvive 400 ml: $8.120
- acondicionador Elvive 400 ml: $8.120
- acondicionador Dove Bond Repair 250 ml: $5.740
- óleo Dove Bond Repair 110 ml: $9.620
También aparecen descuentos en productos de uso diario:
- Desodorante Nivea Aerosol 150 ml: $3.590
- Desodorante Dove Roll-On 50 ml: $2.799
- Rexona Clinical 150 ml: $5.240
- Axe Aerosol 150 ml: $4.540
- Body Splash BONTÉ 150 ml: $6.390
También hay promo en jabones y cuidado de la piel, entre las ofertas destacadas figuran:
- labón líquido Dove 250 ml: desde $4.290
- jabón Dove en barra 90 g: $2.089
- crema corporal Nivea Soft Milk 250 ml: $5.799
- crema corporal Nivea Extra Seca 250 ml: $6.190
- crema facial Nivea 100 ml: $6.149
- toallitas desmaquillantes Nivea Rose Care: $5.999
En xuanto a higiene bucal se pueden encontrar:
- pasta dental Sensodyne 90 g: $4.300
- pasta dental Meraki 90 g: $6.300
- colgate Total 12: $4.950
- colgate Triple Acción: $1.630
- cepillo de dientes Meraki Bambú: $2.700
- hilo dental GUM: $3.220
- enjuague bucal Colgate Plax 250 ml: $3.500
Promociones bancarias
Además de los descuentos en productos, Supermercados Día ofrece beneficios adicionales con distintos medios de pago.
MODO
- 20% de reintegro
- disponible los viernes y sábados
- compra mínima de $35.000
- tope mensual de $20.000 por banco adherido
- válido con tarjetas de débito y crédito participantes
- vigencia hasta el 31 de julio
Tarjetas bancarias
Los clientes que paguen con: Visa, Mastercard American Expres o Cabal, van a poder acceder a 3 cuotas sin interés los sábados hasta el 30 de junio
Naranja X
- 3 cuotas sin interés
- disponible todos los días
- exclusivo con Plan Z
Mercado Pago
- 3 cuotas sin interés
- todos los días de la semana
- compra mínima de $50.000
- sin tope de reintegro
- pagando con Crédito Mercado Pago
- vigencia hasta el 30 de junio
Todas estas promociones pueden usarse tanto en las sucursales físicas como en la tienda online de Supermercados Día, permitiendo combinar descuentos en productos con beneficios de financiación y reintegros .
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