Planes sociales ANSES junio 2026: montos de la AUH, ex Potenciar Trabajo, jubilaciones y asignaciones con aumento

Las prestaciones recibieron una actualización por movilidad y ya están definidos los valores que se pagarán durante este mes.

Las prestaciones se ajustaron por inflación y millones de beneficiarios ya pueden consultar cuánto cobrarán durante junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó junio con nuevos valores para jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) . La actualización responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC dos meses antes.

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Además de los aumentos, el calendario de pagos del mes incluye el medio aguinaldo para jubilados y pensionados , mientras que algunos programas sociales mantienen sin cambios los montos que vienen percibiendo sus titulares.

Los nuevos valores impactan sobre millones de personas que cobran prestaciones administradas por ANSES y programas vinculados al Ministerio de Capital Humano.

¿De cuánto es el aumento de ANSES en junio 2026 y cómo se calcula?

Los haberes de junio fueron actualizados mediante la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para este mes, el incremento aplicado fue del 2,58%, correspondiente a la inflación de abril informada por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $403.317,99. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno para quienes perciben los haberes más bajos. Además, durante junio se liquida el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Según informó ANSES, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $674.976 aproximadamente al sumar haber mensual, bono y aguinaldo. La actualización también alcanza a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la AUH y las asignaciones familiares.

ANSES

Monto de la AUH y Tarjeta Alimentar en junio 2026: cuánto cobro por hijo

La Asignación Universal por Hijo también recibió el aumento del 2,58%. El valor bruto de la prestación asciende a $144.932 por cada hijo. Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual es de $115.945,60. Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $471.920 brutos, también con la retención correspondiente.

A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar para los grupos familiares que cumplen los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. Durante junio de 2026 los valores de la prestación alimentaria continúan siendo:

familias con un hijo: $52.250.

familias con dos hijos: $81.936.

familias con tres hijos o más: $108.062.

La acreditación se realiza de manera automática junto con la AUH, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

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Ex Potenciar Trabajo (Volver al Trabajo): ¿hay aumento o se mantiene el monto en junio?

El programa Volver al Trabajo, que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo, no recibió actualizaciones automáticas vinculadas a la movilidad previsional. Durante junio el monto continúa en $78.000 mensuales para sus beneficiarios, sin incrementos confirmados.

Este programa está orientado a la capacitación laboral, la formación profesional y la inserción en el mercado de trabajo. A diferencia de las prestaciones administradas directamente por ANSES, los pagos de Volver al Trabajo no se ajustan por la fórmula de movilidad basada en inflación.

Por ese motivo, los incrementos deben ser definidos mediante resoluciones específicas del Poder Ejecutivo. Hasta el momento no se anunciaron nuevas actualizaciones para junio.

Los beneficiarios pueden consultar el estado de sus pagos a través de los canales oficiales habilitados por el Ministerio de Capital Humano y las plataformas digitales vinculadas al programa.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en junio de 2026, según mi DNI

ANSES mantiene durante junio el esquema habitual de pagos escalonados según la terminación del DNI.

Fechas de cobro para jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI tterminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminado en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminado en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminado en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminado en 8 y 9: 29 de junio

Fechas de cobro para AUH y Asignación Familiar por Hijo: