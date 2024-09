Deuda: Luis Caputo colocó $4,78 billones y por primera vez no pudo renovar el total de los vencimientos

Por primera vez desde el inicio de la actual gestión, el Ministerio de Economía no pudo renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que enfrentaba . Fue este miércoles, en la última licitación de septiembre . Allí, recibió ofertas del mercado por un monto bastante inferior al de los pagos a afrontar. Aun así y a pesar de convalidar una leve suba de tasas en las letras más cortas, el equipo de Luis Caputo decidió no adjudicar todo lo ofrecido . El resultado: renovó solo el 67% de los $7,1 billones que vencían .

Los analistas consideran que esto no producirá un estrés en el mercado, pero mantienen la duda abierta respecto a dónde irán los pesos no refinanciados con una economía que no crece. Por lo pronto, la porción no renovada de los vencimientos se pagará con una parte de los abultados depósitos que el Gobierno tiene en el Banco Central a tasa cero. En los hechos, esto implicará una expansión monetaria equivalente.