Se pospuso el último adiós al Indio Solari: será el domingo 7 de junio

Desde las redes oficiales del músico informaron que la decisión busca dar tiempo a los seguidores que viajarán desde lejos.

La despedida del Indio Solari fue pospuesta y finalmente se realizará el domingo 7 de junio , según informaron desde las redes oficiales del músico. La decisión fue tomada para dar tiempo a que puedan llegar los seguidores que viajarán desde distintos puntos del país, mientras aún resta confirmar el lugar y el horario del último adiós.

La noticia de la muerte del Indio sigue generando conmoción en el mundo de la música y entre sus seguidores. Se trata del fallecimiento de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Desde sus redes sociales se había informado en un primer momento que la despedida pública del Indio Solari se realizaría el sábado 6 de junio, aunque todavía restaba definir el lugar y el horario. Entre las opciones que se analizaban aparecían Tecnópolis, ofrecido por el Gobierno, y distintos estadios o predios con capacidad para recibir una convocatoria masiva.

Sin embargo, en una nueva comunicación oficial, el entorno del músico informó que finalmente el último adiós será el domingo 7 de junio, con el objetivo de dar tiempo a que puedan llegar los seguidores que viajan desde lejos. Además, anticiparon que este sábado confirmarán el lugar y la hora de la despedida.

Más allá de lo expresado por la familia, diversos grupos de fanáticos realizaron este viernes por la tarde a una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo y otros puntos del país para homenajearlo y hacerle una despedida simbólica. En una publicación simple, pero con un mensaje contundente, la organización Resistentes Argentina compartió una imagen de Solari sosteniendo un micrófono y el mensaje: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18hs Misa Ricotera".

Martín Menem confirmó que el velatorio no se realizará en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despidió este viernes a Carlos “Indio” Solari y descartó que el velatorio pueda realizarse en el Congreso por cuestiones de seguridad.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que también se dirigió a las personas más cercanas y allegadas del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, expresó.

En cuanto al último adiós, Menem señaló que se efectuaron consultas con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las áreas técnicas competentes. “Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, indicó.

De todas maneras, aseguró que el Gobierno se encuentra a disposición de la familia “para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina” y que permita garantizar “todas las condiciones de seguridad necesarias” para realizar “una despedida acorde a su legado”.

De qué murió el Indio Solari

De acuerdo con el parte oficial preliminar de la Fiscalía General de Morón, el Indio Solari falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba en una pileta interior climatizada de su casa de Parque Leloir. La investigación quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó.

El informe precisó que no se trató de un ACV traumático, es decir, producido por un golpe, ni de un ahogamiento. Según el parte, el músico fue encontrado por su cuidadora, quien luego fue asistida por Virginia, la esposa de Solari, para retirarlo del agua y llamar al servicio de emergencia médica. Las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.