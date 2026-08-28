Qué pasará con el dólar y el programa económico de cara a 2027, según un economista cercano a Javier Milei

El economista Juan Carlos De Pablo le bajó el tono al debate sobre la competitividad, y trazó su panorama económico, con el dólar y la morosidad cómo protagonistas. Los detalles, en la nota.

Dólar sin techo: El economista Juan Carlos De Pablo afirmó que la cotización del dólar no tiene límite superior.

La cotización del dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y alertó las proyecciones del mercado de cara a los próximos meses . Sin embargo, el economista Juan Carlos de Pablo le bajó el tono al debate sobre la competitividad: criticó las métricas habituales para evaluar el atraso cambiario y advirtió que pretender resolver los desequilibrios económicos con un salto devaluatorio es un diagnóstico equivocado.

Durante una entrevista con + Perfil, De Pablo descartó el uso de fórmulas matemáticas para calcular un “dólar de equilibrio”, argumentando que “eso es aritmética y no economía”. El economista indicó que “ acá no tenés una intervención directa, tenés flotación . Hace meses que el dólar no se acerca ni por casualidad a la banda superior”.

El docente y escritor fue contundente al desechar las especulaciones sobre el dólar: "no hay techo, punto", sentenció. Para de Pablo, la cotización responde al libre juego entre la oferta y la demanda de los privados, mientras el BCRA aprovecha las oportunidades que brinda el contexto cambiario para sumar reservas.

De Pablo cuestionó a quienes exigen un salto cambiario para ganar competitividad y desestimó un dólar a $5.000 con una frase categórica: "no sueñes".

Además, enfatizó que considerar que una devaluación masiva resolvería los inconvenientes de las empresas es un error que deja de lado las consecuencias. “ No tendrías ese problema, tendrías otros problemas. No hay nada gratis en economía ”, subrayó.

De Pablo cuestionó a quienes exigen un salto cambiario para ganar competitividad y desestimó un dólar a $5.000 con una frase categórica: "No sueñes".

En ese sentido, De Pablo aseguró que “hoy en el horizonte no tenés nada parecido a un salto devaluatorio o cosas por el estilo que a los que están complicados les resuelva los problemas“.

De Pablo anticipó un "dólar bajo permanente" por el impacto exportador de Vaca Muerta y la minería, y llamó al empresariado a revisar la eficiencia interna en lugar de esperar correcciones cambiarias ante el escenario de abrumador superávit comercial.

De Pablo anticipó un "dólar bajo permanente" por el impacto exportador de Vaca Muerta y la minería, Gentileza: Run Run Energético

La morosidad según De Pablo

De Pablo también hizo alusión al aumento de la morosidad en los hogares, un deterioro que representa una señal de alarma para el sistema financiero. En el marco de una charla en el auditorio Las Camelias, destacó la lógica de "almacenero": ante la baja de ingresos recomendó recortar gastos en vez de endeudarse, señalando que tomar crédito en la incertidumbre solo agrava la situación.

En ese sentido, lanzó una advertencia clara para evitar futuras complicaciones: “No te endeudes, no importa lo que pase”. Y añadió: “La tasa de interés, la tasa de la tarjeta de crédito, billetera, mercado informal, es de las más altas del mundo”.