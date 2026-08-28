El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 28 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de agosto
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Un pleno oficial al binomio dólar-inflación e inversores a lo Gallardo, "con la guardia alta"
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 28 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.512 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 28 de agosto
El dólar CCL opera a $1.601,16 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 28 de agosto
El dólar MEP opera a $1.536,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 28 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 28 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.596,43, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 28 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.936, según Binance.
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