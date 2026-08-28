Fed: Kevin Warsh confirmó que subirán la tasa si la inflación en EEUU no desacelera

El titular del banco central norteamericano confirmó que desde el organismo tendrán "trabajo por hacer" si la evolución de los precios en la economía norteamericana no se modera, aunque afirmó explícitamente que sus declaraciones no debían interpretarse como "orientación prospectiva".

El presidente de la Reserva Federal (Fed) , Kevin Warsh , advirtió que la inflación de EEUU no se está desacelerando de manera significativa. Por lo tanto, afirmó que los miembros del banco central norteamericano deben tener la certeza de que sí lo está. En caso contrario, el banco central tendrá "trabajo por hacer" .

En un extenso discurso en el simposio anual de Jackson Hole , el primero desde que asumió la presidencia del banco central en mayo, Warsh reiteró que los responsables de la política monetaria volverán a fijar la inflación en su objetivo del 2% interanual , una meta que calificó de firme e inamovible.

" Este es mi criterio : debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer", planteó Warsh . "Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato y nuestra responsabilidad", enfatizó.

Recordó que hace unos días se conoció el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), que mantuvo la inflación interanual de julio en 3,7%.

“Los avances en los últimos dos años han sido modestos” , dijo, en referencia a esos datos. “No me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”, agregó.

Y explicó que aproximadamente la mitad de los artículos de la canasta de bienes y servicios del PCE aumentaron a una tasa anual superior al 3%, por debajo de la tasa observada durante el repunte inflacionario de pandemia, pero por encima del nivel previo al coronavirus.

Si bien Warsh no sugirió un cronograma para las subas de tasas y afirmó explícitamente que sus declaraciones no debían interpretarse como una "orientación prospectiva", constituyen sus comentarios más detallados sobre la postura de la Fed respecto a sus esfuerzos por devolver la inflación al objetivo del 2% interanual tras más de cinco años.

En otra explicación, señaló que actualmente considera que las expectativas de inflación están ancladas y mencionó que "es responsabilidad de la Reserva Federal asegurarse de que las expectativas de inflación no se desanclen".

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