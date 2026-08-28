San Lorenzo corre riesgo de remate por una millonaria deuda con Ignacio Piatti + Agregar ámbito en









El club de Boedo corre riesgo de perde la sede de Avenida La Plata por el embargo millonario de un reconocido exjugador.

San Lorenzo corre riesgo de remate por una millonaria deuda con Ignacio Piatti

Una demanda millonaria y peligro de remate para la sede social de Avenida La Plata de San Lorenzo. El club de Boedo tuvo una audiencia judicial con Ignacio Piatti y no llegaron a un acuerdo por una deuda que supera los 2 millones de dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando Piatti dejó Montreal Impact de la MLS para ser nuevo refuerzo del "Ciclón", en febrero de 2020, nadie imaginaba un desenlace tan malo como el actual.

El jugador, que tuvo un primer paso entre 2012 y 2014, donde ganó la Copa Libertadores, llegó a Boedo a cambio del 80% de la ficha del mediocampista Emanuel Maciel, que pasó al equipo canadiense y fue presentado por Marcelo Tinelli, que era el presidente azulgrana en ese momento. Sólo jugó 10 partidos y convirtió un gol en esos 9 meses, pero hoy reclama más de 4,3 millones de dólares, según expuso San Lorenzo de manera oficial en un comunicado.

Caso Piatti: sentencia judicial y riesgo de remate de la Sede



San Lorenzo mantuvo una audiencia con el representante legal de Ignacio Piatti por el juicio que derivó en una sentencia de la Cámara de Apelaciones, que obliga al club a pagar una suma total de USD 4.369.889,11. De… pic.twitter.com/wxzX6LnU45 — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 27, 2026 En caso de no cobrar, podría rematarse la sede social del club, situada en Avenida La Plata al 1700, tras embargarla en marzo de 2025.

El club informó que, además de la indemnización para el exjugador, valuada en US$ 2.292.716,47, hay intereses sobre rubros indemnizatorios favorables para el jugador por 458.543,29 dólares.

A ello deben sumarse los honorarios de representación letrada de la parte actora (US$786.648,42), los honorarios de representación letrada de la parte demandada(US$611.880,16), los honorarios del perito contador (US$137.562,98) y la tasa de Justicia (US$82.537,79). Así es como se llega a los 4,37 millones de la moneda estadounidense que debería pagar el "Ciclón". San Lorenzo realizó una propuesta que consistió en el pago de un dinero a la firma y la cesión de parte de los derechos futuros de televisión, pero la misma no fue aceptada por el representante legal de Piatti. Entonces, se pactó una nueva audiencia para el 24 de septiembre, en búsqueda de un acuerdo definitivo.