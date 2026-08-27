En la previa del Consejo del Salario Mínimo, el Gobierno impulsa un piso salarial de $1.000.000 a través de bonos Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Es para los convenios colectivos de trabajo que se están renegociando a partir de la reforma laboral. Esta iniciativa se produce luego del anuncio del plan para reactivar el crédito hipotecario con fondos de la ANSES. Crece la búsqueda de alternativas para reactivar el consumo.

El Gobierno busca mejorar ingresos sin presionar la inflación. Arg.gob

Tras el anuncio del plan para reactivar el crédito hipotecario con fondos de la ANSES, el Gobierno sigue explorando alternativas para recuperar el consumo sin presionar la inflación. En las últimas horas, está impulsando paritarias que garanticen un piso de ingresos de alrededor de $1.000.000, pero a través de bonos no remunerativos para no superar el 2% de aumento mensual. "Es para apaciguar un poco la bronca", creen desde la CGT, quienes reclaman un básico no menor a la canasta básica, hoy de $1.560.000 por familia.

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En paralelo a la discusión por la morosidad récord, está creciendo la preocupación por la baja de ingresos y, en consecuencia, del consumo. Según los últimos datos publicados por el INDEC, los salarios privados registrados siguen rezagados: subieron 1,9% en junio y no lograron superar a la inflación del mismo mes. En términos reales quedaron 3,6% por debajo del nivel observado en noviembre de 2023.

Consciente de este escenario, la Secretaría de Trabajo está impulsando una cláusula en los convenios colectivos de trabajo (CCT) que garantice un piso de ingresos de alrededor de $1.000.000, según confirmaron a Ámbito fuentes oficiales. La iniciativa apunta a los CCT que se están renegociación a partir de la reforma laboral, pero podría empujar a otras paritarias. El Estado no pondría un peso, sino que debería surgir de un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresariales.

Para llegar a ese monto, Trabajo impulsa la adopción de herramientas como bonos no remunerativos en vez de porcentajes que superen el 2% de aumento mensual. "La idea es que ese mayor costo salarial no se traslade a los precios de los productos o servicios", explicaron a este medio. No queda claro por qué no sucedería eso, pero bajo esa premisa están trabajando. "No hay ningún número mágico", aclaran.

Desconfianza de la CGT en la previa del SMVM Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) desconfían y creen que se trata de una operación de prensa. "No hubo negociación alguna", confirmaron a este medio, y piden negociaciones libres, sin techo. "Nosotros en su momento le planteamos al Gobierno que el piso de las discusiones paritarias tenía que partir de la canasta básica", afirmaron fuentes sindicales a Infogremiales. "Creo que es para apaciguar un poco la bronca", agregaron.

La iniciativa oficial se produce en la previa de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), prevista para este viernes a 12:30. El clima viene espeso y todo indica que terminará, otra vez, sin acuerdo entre sindicatos y patronales. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en la modalidad. El Gobierno lo hará de modo virtual, pero las centrales obreras exigen que sea presencial. "Es una estrategia para no confrontar en una mesa de diálogo", afirmó a este medio Jorge Sola, cosecretario general de la CGT. En otro tiempo, el SMVM supo ser el instrumento para garantizar un piso en los salarios y en los jornales. Hoy quedó tan rezagado que apenas cubre el 50% de lo que necesita un trabajador para no ser pobre. El último fue establecido en $376.600 por mes y $1.883 por hora. Este número lo fijó el presidente Javier Milei por decreto, luego de que los sindicatos y las cámaras empresariales no se pusieran de acuerdo. Así las cosas, parece que este viernes tampoco llegarían a un acuerdo. Algo que al presidente Milei no le molestaría especialmente. Se sabe que para él el Estado no debería meterse en un asunto entre privados.