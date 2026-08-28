Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 28 de agosto

El dólar mayorista retrocedió $2 este jueves y se ubicó en $1.512 para la venta, luego de varias ruedas de presión cambiaria y tras el fixing de títulos dólar linked por casi u$s2.600 millones realizado el miércoles. En paralelo, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 en el Banco Nación y el blue permaneció en $1.555. Hay expectativa sobre qué señales dejará la rueda del viernes respecto de cómo continuará la tendencia en el mercado cambiario.