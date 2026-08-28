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28 de agosto 2026 - 09:02

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 28 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista retrocedió $2 este jueves y se ubicó en $1.512 para la venta, luego de varias ruedas de presión cambiaria y tras el fixing de títulos dólar linked por casi u$s2.600 millones realizado el miércoles. En paralelo, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 en el Banco Nación y el blue permaneció en $1.555. Hay expectativa sobre qué señales dejará la rueda del viernes respecto de cómo continuará la tendencia en el mercado cambiario.

En tanto, los bonos soberanos en dólares rebotaron hasta 0,6% en Nueva York, lo que permitió que el riesgo país muestre una leve baja hasta los 509 puntos básicos. En renta variable, el S&P Merval cayó 0,8% en pesos, mientras los ADRs marcaron mayoría de bajas de la mano de los papeles bancarios. La del viernes es la penúltima rueda de un agosto amargo para los activos argentinos, que acumularon importantes retrocesos.

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