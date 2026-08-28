Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 28 de agosto

El dólar mayorista retrocedió $2 este jueves y se ubicó en $1.512 para la venta, luego de varias ruedas de presión cambiaria y tras el fixing de títulos dólar linked por casi u$s2.600 millones realizado el miércoles. En paralelo, el dólar minorista se mantuvo en $1.535 en el Banco Nación y el blue permaneció en $1.555. Hay expectativa sobre qué señales dejará la rueda del viernes respecto de cómo continuará la tendencia en el mercado cambiario.
Expectativa en los mercados por el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole: qué señales se esperan
Frente a economistas y responsables de bancos centrales, se espera un análisis claro del titular de la Fed sobre bonos y riesgos globales, a tres meses de haber asumido en la Reserva Federal. Los detalles, en la nota.